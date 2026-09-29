Große Unterschiede in RLP Streitthema Windräder: Hunsrück top, Kreis Neuwied Flop Johannes Kirsch 29.09.2026, 10:30 Uhr

i Der Ausbau der Windkraft soll in Rheinland-Pfalz die Energiewende vorantreiben. Doch Windräder – hier bei Beltheim (Rhein-Hunsrück-Kreis) – sind nicht überall gern gesehen. Arne Dedert. picture alliance/dpa

„Windräder ja, aber bitte nicht in meiner Nähe“: Ist an diesem Klischee, das manchem Bürger nachgesagt wird, etwas dran? 2,2 Prozent seiner Fläche muss Rheinland-Pfalz für die Windkraft zur Verfügung stellen. Ein Blick auf die regionale Verteilung.

Wird aus dem Land der Reben und Rüben bald das Land der Windräder? Ortsbildprägend sind die mehrere Dutzend Meter hohen Türme vielerorts schon jetzt. An den von Weitem sichtbaren Anlagen scheiden sich die Geister. Die einen halten sie für unverzichtbar auf dem Weg zur Klimaneutralität, die anderen beklagen eine Verschandelung der Landschaft, Schattenwurf, Motorengeräusche und Infraschall.







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