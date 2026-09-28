Kontroverse in Rheinland-Pfalz Neues Jagdgesetz: Jäger fordern weitere Änderungen Maximilian Eckhardt

Anke Mersmann 28.09.2026, 14:49 Uhr

i Der Einfluss, den die Forstbehörden im neuen Landesjagdgesetz bekommen sollen, bleibt ein Kritikpunkt. Dies betonten Gitta Greif-Werner, Präsidentin des LJV Rheinland-Pfalz, und Klaus Nieding, stellvertretender Schatzmeister des LJV Rheinland-Pfalz, im Gespräch mit unserer Zeitung. Mirco Klein

Mit den angekündigten Änderungen am neuen Jagdgesetz ist aus Sicht des Landesjagdverbands RLP ein Anfang gemacht – die Forderungen nach weiteren Anpassungen bleiben aber bestehen, betonen Mitglieder des Vorstands im Gespräch mit unserer Zeitung.

Mit Gitta Greif-Werner steht erstmals eine Frau an der Spitze des Landesjagdverbands (LJV) Rheinland-Pfalz. Gewählt im Frühling, liegen die ersten 100 Tage im Amt hinter der promovierten Juristin. Auch unter ihrer Führung bleibt eines der derzeit wichtigsten Themen des LJV das neue Jagdgesetz, das ab dem 1.







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