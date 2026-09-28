Mit den angekündigten Änderungen am neuen Jagdgesetz ist aus Sicht des Landesjagdverbands RLP ein Anfang gemacht – die Forderungen nach weiteren Anpassungen bleiben aber bestehen, betonen Mitglieder des Vorstands im Gespräch mit unserer Zeitung.
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Mit Gitta Greif-Werner steht erstmals eine Frau an der Spitze des Landesjagdverbands (LJV) Rheinland-Pfalz. Gewählt im Frühling, liegen die ersten 100 Tage im Amt hinter der promovierten Juristin. Auch unter ihrer Führung bleibt eines der derzeit wichtigsten Themen des LJV das neue Jagdgesetz, das ab dem 1.