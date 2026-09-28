Tanzfestival Koblenz Koblenz kommt auf die Tanzfläche Claus Ambrosius 28.09.2026, 14:00 Uhr

i Die Kulturfabrik Koblenz im Stadtteil Lützel wird am ersten Oktoberwochenende wieder Schauplatz für Tanz aller Stilrichtungen. Kulturfabrik

Wie viel Tanz steckt in Koblenz? Das zweite Tanzfestival zeigt am 3. und 4. Oktober in der Kufa die Vielfalt der Szene. Organisatorin Marion Hoffmann setzt auf gemeinsame Auftritte, neue Kontakte und die Lust am Mittanzen.

Wer Ballett liebt, kennt deshalb noch lange nicht die Tanzsportvereine seiner Stadt. Und wer selbst tanzt, bekommt nicht unbedingt mit, was in anderen Tanzschulen geprobt wird. Das zweite Koblenzer Tanzfestival will diese Nachbarschaften sichtbar machen: Am Samstag und Sonntag, 3.







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