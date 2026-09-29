Konzertreihe in Bonn Simply Red und Nico Santos spielen auf dem Kunstrasen Michael Stoll 29.09.2026, 07:00 Uhr

i Unter den für das kommende Jahr bereits bestätigten Künstlern findet sich auch Nico Santos, der am 11. Juli auf dem Bonner Kunstrasen auftreten wird. Joerg Carstensen. picture alliance/dpa

Seit 2012 lockt die beliebte Konzertreihe Kunstrasen hochkarätige Musiker in die Bonner Rheinauen. Für das kommende Jahr sind nun ebenfalls schon die ersten großen Namen angekündigt. Was über das bevorstehende Programm bislang bekannt ist.

Kaum ist das letzte Konzert in dieser Saison gelaufen, da kündigen die Organisatoren der Freiluftveranstaltungen auf dem Kunstrasen in der Bonner Rheinaue bereits die ersten Termine fürs kommende Jahr an. Und mit den Fantastischen Vier ist einer der Höhepunkte der kommenden Saison (23.







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