Triers wertvollste Reliquie Mega-Wallfahrt: Heiliger Rock wird 2033 wieder gezeigt Claire Herrmann, Roland Morgen 29.09.2026, 08:00 Uhr

i 2012 war der Heilige Rock zuletzt in Trier zu sehen. Nun steht der Termin für eine erneute Zeigung fest: 2033 wird es so weit sein. Anlass ist das von Papst Leo XIV. für 2033 angekündigte „Heilige Jahr der Erlösung“. Oliver Dietze. picture alliance / dpa

Der Heilige Rock: In sieben Jahren wird die wohl kostbarste Reliquie des Trierer Bistums wieder der Öffentlichkeit präsentiert. Die letzte Wallfahrt zog Hunderttausende Menschen an. Was nun auf das Bistum und die Region zukommt.

Wann es endlich wieder so weit sein könnte, darüber wurde immer wieder spekuliert. Nun steht fest: 2033 soll der Heilige Rock im Trierer Dom wieder öffentlich gezeigt werden. Das hat Bischof Stephan Ackermann angekündigt. Für Trier, das Bistum und die Region beginnt damit die Vorbereitung auf eine Wallfahrt, die 21 Jahre nach der letzten Zeigung 2012 wieder Hunderttausende von Menschen aus dem In- und Ausland in die Römerstadt führen dürfte.







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