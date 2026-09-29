Der Heilige Rock: In sieben Jahren wird die wohl kostbarste Reliquie des Trierer Bistums wieder der Öffentlichkeit präsentiert. Die letzte Wallfahrt zog Hunderttausende Menschen an. Was nun auf das Bistum und die Region zukommt.
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Wann es endlich wieder so weit sein könnte, darüber wurde immer wieder spekuliert. Nun steht fest: 2033 soll der Heilige Rock im Trierer Dom wieder öffentlich gezeigt werden. Das hat Bischof Stephan Ackermann angekündigt. Für Trier, das Bistum und die Region beginnt damit die Vorbereitung auf eine Wallfahrt, die 21 Jahre nach der letzten Zeigung 2012 wieder Hunderttausende von Menschen aus dem In- und Ausland in die Römerstadt führen dürfte.