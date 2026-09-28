Balkonkraftwerke boomen in RLP
Strom vom Balkon: So fix lohnen sich kleine PV-Anlagen
Aufhängen, einstöpseln, Geld sparen. So einfach ist das inzwischen mit Balkonkraftwerken. Kein Wunder, dass es auch in Rheinland
Aufhängen, einstöpseln, Geld sparen. So einfach ist das inzwischen mit Balkonkraftwerken. Kein Wunder, dass es auch in Rheinland-Pfalz einen Boom gibt (Symbolfoto).
Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Aufhängen, einstöpseln, Geld sparen. So einfach ist das inzwischen mit Balkonkraftwerken. Kein Wunder, dass es auch in Rheinland-Pfalz einen Boom gibt. Für wen sich die Anlagen besonders lohnen.

Lesezeit 2 Minuten
Wer durch Wohngebiete im Norden von Rheinland-Pfalz streift, sieht, wie immer mehr Balkonkraftwerke hinzukommen. Angesichts von Kriegen und Krisen ist es für viele attraktiv wie nie, den eigenen Strom zu erzeugen, die Energiekosten so zu senken und für den Fall der Fälle sogar über Notstrom aus dem eigenen Speicher zu verfügen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzEnergie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten