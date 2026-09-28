Balkonkraftwerke boomen in RLP Strom vom Balkon: So fix lohnen sich kleine PV-Anlagen Katharina de Mos 28.09.2026, 17:00 Uhr

i Aufhängen, einstöpseln, Geld sparen. So einfach ist das inzwischen mit Balkonkraftwerken. Kein Wunder, dass es auch in Rheinland-Pfalz einen Boom gibt (Symbolfoto). Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Aufhängen, einstöpseln, Geld sparen. So einfach ist das inzwischen mit Balkonkraftwerken. Kein Wunder, dass es auch in Rheinland-Pfalz einen Boom gibt. Für wen sich die Anlagen besonders lohnen.

Wer durch Wohngebiete im Norden von Rheinland-Pfalz streift, sieht, wie immer mehr Balkonkraftwerke hinzukommen. Angesichts von Kriegen und Krisen ist es für viele attraktiv wie nie, den eigenen Strom zu erzeugen, die Energiekosten so zu senken und für den Fall der Fälle sogar über Notstrom aus dem eigenen Speicher zu verfügen.







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