Imuko-Konzert
Mit dem Brodsky Trio in den Festivalherbst
Als Brodsky Trio gastieren Kirill Troussov (von links), Alexandra Troussova und Benedict Kloeckner am 30. September auf Burg Nam
Als Brodsky Trio gastieren Kirill Troussov (von links), Alexandra Troussova und Benedict Kloeckner am 30. September auf Burg Namedy. Auf dem Programm stehen Klaviertrios von Schostakowitsch und Arensky.
Marco Borggreve

Vertraute Gäste, bewegende Musik: Das Brodsky Trio kehrt am 30. September auf Burg Namedy zurück. Beim Internationalen Musikfestival Koblenz widmen sich die drei Musiker zwei Werken, die von Erinnerung, Freundschaft und Abschied erzählen.

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Ein Festival lebt auch von den Künstlern, die wiederkommen und ihm ein Gesicht geben. Beim Internationalen Musikfestival Koblenz (Imuko) gehören der Geiger Kirill Troussov und die Pianistin Alexandra Troussova zu diesen vertrauten Gästen. Am Mittwoch, 30.
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