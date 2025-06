Völklingen (dpa/lrs) – In einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Mädchengruppen in Völklingen sind mindestens fünf Menschen leicht verletzt worden. Als die ersten Polizeikräfte am Samstagabend am Ort eintrafen, hatten sich rund 50 Menschen auf der Bundesstraße 51 versammelt, wie die Polizei mitteilte. Die Straße musste demnach zwischenzeitlich gesperrt werden.

Laut Angaben der Polizei sollen sich je drei Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren zuerst nur verbal gestritten haben. Nach gegenseitigen Beleidigungen sei die Situation eskaliert. Eine der Beteiligten habe mit Pfefferspray gesprüht und es sei zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen gekommen.

17-jähriger Schlichter wird verletzt

Auf der Straße versammelten sich einem Polizeisprecher nach immer mehr Menschen. Viele von ihnen solidarisierten sich mit je einer der Gruppen. Ein 17-Jähriger habe derweil versucht, den Streit zu schlichten. Auch er sei durch das Pfefferspray verletzt worden.

Schließlich konnten die Einsatzkräfte die beiden Parteien trennen. Der 17-Jährige spuckte den Angaben nach den Beamten vor die Füße und beleidigte sie. Die Polizei nahm mehrere Ermittlungsverfahren auf. Hintergründe zu dem Streit waren laut einem Polizeisprecher nicht bekannt. Die Jugendlichen wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben.