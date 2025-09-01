Seite nicht gefunden - Rhein-Zeitung

Notfall der besonderen Art
Streit ums Aufräumen – Jugendlicher bittet Polizei um Hilfe
Symbolfoto Polizei
Symbolfoto Polizei
Bernd Weißbrod. DPA

Statt aufzuräumen, sucht ein Jugendlicher Hilfe bei der Polizei. Warum das Jugendamt am Ende doch nicht eingreifen musste.

Edenkoben (dpa/lrs) – Wegen eines Streits ums Aufräumen hat ein Jugendlicher bei der Polizei im pfälzischen Edenkoben Hilfe gesucht. Er erschien am Sonntagabend auf der Polizeiwache und bat die Beamten um Kontaktaufnahme zum Jugendamt, wie die Polizei mitteilte. Es stellte sich heraus, das sich der junge Mann hartnäckig geweigert habe, die Unordnung in seinem Zimmer zu beseitigen, weshalb es zum Familienstreit kam. Das Jugendamt musste letztlich aber nicht eingreifen. «Nach dem erzieherischen Gespräch mit den Polizeibeamten trollte sich der junge Mann nach Hause und schaffte entsprechend Ordnung», hieß es im Polizeibericht.

