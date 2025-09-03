Der Prozess um die zwei bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Leichen vom Rodder Maar ist in Koblenz fortgesetzt worden. Die Verteidiger des 41-jährigen Angeklagten sprechen weiter von einer Befangenheit der Strafkammer.

Der Rodder-Maar-Prozess ist nach einer einmonatigen Unterbrechung am Koblenzer Landgericht fortgesetzt worden. Die Verteidiger des 41-jährigen Angeklagten, Hans-Otto Sieg und Gerhard Prengel, hatten vor dieser Verhandlungspause zwei Befangenheitsanträge gegen die Strafkammer um Richter Rupert Stehlin gestellt. Diese sind inzwischen von Mitgliedern einer Vertreterkammer zurückgewiesen worden, wie die Pressestelle des Landgerichts Koblenz unserer Zeitung auf Anfrage mitteilt: „Die Befangenheitsanträge wurden vorliegend als unbegründet zurückgewiesen. Umstände, die Misstrauen in die Unparteilichkeit der Richter rechtfertigen könnten, seien nicht gegeben.“

Bei den zwei Rodder-Maar-Leichen handelt es sich um einen 61-jährigen Mann aus der Pfalz und einen 28-jährigen Westerwälder. Laut Staatsanwaltschaft soll der Tatort das Haus einer 52-jährigen Frau in Bad Breisig gewesen sein. Der 61-Jährige soll dort im Oktober 2024 mit einem Vorschlaghammer, der 28-Jährige nur wenige Tage später mit einem Fäustel erschlagen worden sein. Am Morgen des 20. Oktober waren die angezündeten und bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Leichen von einer Wanderin am Rodder Maar, einem kleinen See, gefunden worden.

Die 52-jährige Lebensgefährtin des 41-jährigen Angeklagten war bereits Ende Juli in Koblenz wegen Mittäterschaft zum Mord in zwei Fällen und Raubes mit Todesfolge zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Verfahren gegen die Frau war abgetrennt worden. Richter Rupert Stehlin hatte in der Urteilsbegründung erklärt, dass man von einer mittäterschaftlichen Beteiligung der 52-Jährigen ausgehe. Sie und der 41-Jährige hätten einen gemeinsamen Tatentschluss gefasst, hieß es. Die Verteidigerinnen der 52-Jährigen, Sandra Jung und Susanne Hardt, sagten nach dem Urteilsspruch im Gespräch mit unserer Zeitung, dass man definitiv in Revision gehen werde.

Nach diesem ersten Urteil im Rodder-Maar-Verfahren hatten die Verteidiger des 41-Jährigen, Sieg und Prengel, erklärt, dass ihr Mandant sich nun vorverurteilt fühle. Sieg sagte etwa, dass man nun nicht davon ausgehen könne, dass die Kammer bei der noch zu fällenden Entscheidung gegen den 41-Jährigen von dieser Auffassung noch einmal abrücke. Denn sonst, so Sieg, müsste das Gericht ja das Urteil gegen die 52-Jährige für falsch erklären. In der Folge war ein Befangenheitsantrag gestellt worden.

Befangenheit bestehe „ja hier fort“

Dass dieser und noch ein zweiter Befangenheitsantrag der Verteidigung nun zurückgewiesen worden sind, griffen Prengel und Sieg am jüngsten Verhandlungstag auf – und sie übten Kritik. Rechtsanwalt Sieg sagte etwa, die Befangenheit bestehe „ja hier fort“. Auch der 41-jährige Angeklagte meldete sich selbst zu Wort. Er unterstrich, dass er die Männer allein getötet habe. Und es sei alles nicht so gewesen, wie die Kammer es im ersten Urteil gegen seine Lebensgefährtin dargelegt habe.

Der 41-Jährige behauptete, dass er und die Frau nichts geplant – und es damals auch keineswegs auf Geld für eine Flucht abgesehen hätten. Es sei ferner auch nicht so gewesen, dass der 28-jährige Westerwälder in dem Haus seiner 52-jährigen Lebensgefährtin in Bad Breisig in den Keller – und somit eine Falle – gelockt worden sei. Der 41-jährige Angeklagte stellte es vielmehr so dar, als wäre es spontan zu einem massiven Streit gekommen. Zu diesem Zeitpunkt habe das 61-jährige Opfer aus der Pfalz schon erschlagen in einer Holzkiste gelegen, hieß es weiter. Auch die Tötung des Pfälzers erklärt der 41-Jährige in Koblenz mit einem Verweis auf einen Streit.

Letzter Prozesstag an Halloween?

Etwa zwei Stunden dauerte am jüngsten Verhandlungstag die Verlesung eines weiteren Beweisantrags der Verteidigung im Schwurgerichtssaal des Koblenzer Landgerichts. Hans-Otto Sieg und Gerhard Prengel wollen mit dem Antrag erreichen, dass Trauma-Experten als psychiatrisch-psychologische Sachverständige für den Koblenzer Prozess hinzugezogen werden. Denn dem bisher mit dem Verfahren betrauten Gutachter fehle die notwendige Sachkunde, hieß es seitens der zwei Anwälte. Die Verteidiger führten weiter aus, dass die Trauma-Symptome, die man aus der wissenschaftlichen Literatur so kenne, auf den 41-jährigen Angeklagten zuträfen.

Die zwei Rechtsanwälte unterstrichen ferner in Koblenz, dass ebendiese Trauma-Störung auch während der zwei Tötungen eine Rolle gespielt habe. Die Rede war diesbezüglich von erheblicher Schuldminderung. Es sind weitere Verhandlungstage angesetzt. Stand jetzt soll der letzte Prozesstag wohl am 31. Oktober im Landgericht stattfinden – also an Halloween.