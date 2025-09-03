Im Oktober 2024 wurde ein 28-jähriger Westerwälder brutal mit einem Hammer erschlagen. Seine Leiche fand man angezündet am Rodder Maar. Der Strafprozess läuft – und parallel auch eine Spendenaktion für den sechsjährigen Sohn des 28-Jährigen.

Angehörige und Freunde des getöteten 28-jährigen Westerwälders, dessen verbrannte Leiche im Oktober 2024 am Rodder Maar gefunden worden war, haben eine Spendenaktion gestartet. Wie der Bruder des Getöteten unserer Zeitung mitteilt, werde dabei Geld für den sechsjährigen Sohn des Opfers gesammelt.

Die Spendenaktion läuft über GoFundMe, das Ziel sind 25.000 Euro, etwas über 18.000 Euro sind schon erreicht. Der Bruder des Getöteten schreibt auf der Seite, dass die Summe auch für Beerdigungs- und Prozesskosten gebraucht werde.

Der Prozess in Koblenz

Es waren zwei Leichen, die im Oktober 2024 verbrannt am Rodder Maar gefunden worden waren. Die des 28-jährigen Westerwälders sowie die eines 61-jährigen Mannes aus der Pfalz. Der Tatort soll laut Staatsanwaltschaft das Haus einer 52-jährigen Frau in Bad Breisig gewesen sein. Der Pfälzer soll dort im Oktober 2024 mit einem Vorschlaghammer, der Westerwälder nur wenige Tage später mit einem Fäustel erschlagen worden sein. Am Morgen des 20. Oktober 2024 waren die angezündeten Leichen von einer Wanderin am Rodder Maar gefunden worden.

Gegen die 52-jährige Angeklagte ist am Landgericht Koblenz bereits ein Urteil gesprochen worden: Sie wurde wegen Mittäterschaft zum Mord in zwei Fällen und Raubes mit Todesfolge zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Prozess gegen ihren 41-jährigen Lebensgefährten läuft noch in Koblenz – die Verfahren waren voneinander abgetrennt worden. Der 41-Jährige behauptet, die Männer allein, ungeplant und im Streit getötet zu haben.

„Sinnlose und brutale Tat“

„Diese sinnlose und brutale Tat, die ihm angetan wurde, hinterlässt großen Schmerz, Leid und eine enorme seelische Belastung für die Ewigkeit“, heißt es auf der GoFundMe-Seite. Nichts auf der Welt lindere den „nicht beschreibbaren Schmerz“, den man durchstehen müsse. Ein „herzliches Danke“ gelte jedem, der Geld spenden möchte. Was hier getan werden kann: https://ku-rz.de/roddermaarspenden