Schnellere Abläufe, weniger Papier: Das verspricht die elektronische Patientenakte (ePA). Sie liefert Befunde, Medikationspläne und Co. auf nur einen Blick. Was Nutzerinnen und Nutzer vorm Einrichten der ePA wissen müssen – fünf Tipps.

Befunde, Behandlungsberichte, Medikationspläne: All das bietet die elektronische Patientenakte (ePA) auf einen Blick. Die ePA wird seit Jahresbeginn für alle gesetzlich Versicherten in Deutschland eingerichtet. Sie soll den Alltag in Praxen und Kliniken vereinfachen und Versicherte mit ihren Apotheken, Ärztinnen und Ärzten sowie Krankenhäusern vernetzen. Patientinnen und Patienten erhalten einen Überblick über ihre eigene Gesundheit – trotzdem nutzen nur wenige das Angebot.

Noch immer gibt es viele Fragen zur ePA, wie sich kürzlich bei der kostenlosen Vortragsveranstaltung zeigte, die unsere Zeitung in Kooperation mit der Medienanstalt Rheinland-Pfalz organisiert hatte. Wer die elektronische Patientenakte nutzen möchte, sollte schon im Vorfeld so manch eine Entscheidung treffen: Diese fünf Punkte sollten Nutzerinnen und Nutzer vor der Einrichtung der ePA auf jeden Fall im Blick haben.

Fünf Tipps zur Nutzung der ePA

1 Vor der Einrichtung der elektronischen Patientenakte ist es hilfreich, sich mit dem Inhalt und der Funktionsweise zu beschäftigen, das sagt Andreas Lenz, Vorstandsvorsitzender der BKK Pfalz auf Nachfrage unserer Zeitung. „Das ist das allerwichtigste, bevor ich das Handy in die Hand nehme“, sagt Lenz, einer der Experten bei der Veranstaltung. Viele Informationen zur ePA gibt es entweder bei der jeweiligen Krankenkasse oder auf der Webseite der Gematik. Dort gibt es unter anderem Videos zur Funktionsweise der ePA.

2﻿ Einen elektronischen Personalausweis mit PIN oder eine elektronische Gesundheitskarte mit PIN: Eines von beiden brauchen Nutzerinnen und Nutzer, um die ePA überhaupt zum Laufen zu bringen, erklärt der Landesvorsitzende der BKK Pfalz. „Die eigentliche Einrichtung ist ein Vorgang, auf den man sich im Vorfeld nicht vorbereiten kann. Das ist wie bei jeder anderen App, die man einrichtet.“

i In einem kostenlosen Vortragsabend unserer Zeitung informierten Experten: Jan Estelmann, Fachverantwortlicher ePA bei der BKK Pfalz (zweiter von links), Rico Maaßberg, Projektleitung ePA-Coaches RLP (Mitte), und Olaf Biesenbach, ePA-Coach und Digital-Botschafter. Moderiert wurde der Abend von unserer Redakteurin Celina de Cuveland. Carlos Alexandre

3 Patientinnen und Patienten sollen sich bereits vor der Nutzung der ePA Gedanken darüber machen, wer auf welche Inhalte zugreifen können soll. Lenz erklärt das anhand eines Beispiels: „Wenn ich eine ePA nutze, diese gefüllt wird und ich zu einer Apotheke gehe, dann kann die Apotheke für eine gewisse Zeit auf all die Informationen zugreifen. Genau das kann ich in der ePA ein- oder ausschalten.“

4 Soll jemand im Vertretungsfall auf meine ePA zugreifen können? Diese Frage sollen sich Nutzerinnen und Nutzer auf jeden Fall stellen, sagt Lenz. „Gerade für ältere Menschen ist das ein Punkt, den es vielleicht schon bei der Einrichtung zu beachten gilt.“ Festgelegt werden kann das aber auch noch nach der Einrichtung.

5 Ein Blick in den Gesundheitsordner im heimischen Aktenschrank ist vor der Nutzung der ePA empfehlenswert. Denn: Es besteht die Möglichkeit, ältere Dokumente in die ePA aufnehmen zu lassen. Lenz erklärt: „Wenn ich beispielsweise einen Unfall mit Unfallschaden hatte, dann kann ich den Krankenhausbericht entweder selbst in die ePA bringen oder ich kann meiner Krankenkasse die Unterlagen schicken und die Mitarbeitenden scannen sie für mich ein.“