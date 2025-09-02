Die Sendung „Herbstresidenz“ hat viele Menschen bewegt. Nun zeigt sich einmal mehr, wie wichtig die Arbeit des TV-Kochs Tim Mälzer und des aus Koblenz stammenden Schauspielers André Dietz war. Jetzt gibt es eine Neuigkeit für die Fans.

Im Frühjahr 2025 hat eine Fernsehsendung von der Mosel das ganze Land bewegt. Unter dem Titel „Herbstresidenz“ lief etwas Außergewöhnliches über die Bildschirme. Der bekannte Koch Tim Mälzer und der aus Koblenz stammende Schauspieler André Dietz waren in Bernkastel-Kues, um etwas zu bewegen. Sie wollten das Leben in einer Pflegeeinrichtung komplett umkrempeln. Dafür fanden sie bei der örtlichen Einrichtung der Caritas ein offenes Ohr.

Ein schönerer Alltag für die dort lebenden Senioren war eines der Ziele. Das andere Ziel war es, jungen Menschen mit Beeinträchtigung eine Chance zu geben. Sie konnten einen erfüllenden Arbeitsplatz im Haus an der Mosel finden. Auch Monate später ist nicht vergessen, wie viel Positives dabei herausgekommen ist. Vielmehr bekommt das Projekt erneut eine Bühne im Fernsehen. „Herbstresidenz“ ist im Rennen um den Deutschen Fernsehpreis

„Ziel war es, das Pflegeheim in ein echtes Zuhause zu verwandeln: mit mehr Alltag, mehr Lebensfreude, mehr Teilhabe.“

Tim Mälzer über die „Herbstresidenz“

Es winkt eine Auszeichnung in der Kategorie Bestes Factual Entertainment. Darauf hat Tim Mälzer in einem Facebook-Beitrag hingewiesen. Factual Entertainment steht für Sendungen, die echte Ereignisse zeigen, aber auch unterhalten sollen. „Diese Anerkennung ehrt ein einzigartiges Generationenprojekt, das mir (und dem gesamten Team) sehr am Herzen liegt“, schreibt der bekannte Koch aus dem Fernsehen. „In der vierteiligen Doku-Reihe begleiten André Dietz und ich Menschen mit Beeinträchtigungen, die als Alltagshelfer qualifiziert werden – und die Bewohnerinnen und Bewohner der Herbstresidenz unterstützen. Ziel war es, das Pflegeheim in ein echtes Zuhause zu verwandeln: mit mehr Alltag, mehr Lebensfreude, mehr Teilhabe.“

Große Veränderungen im Haus an der Mosel

Schon während der Ausstrahlung erreichte der Sender Vox mit der „Herbstresidenz“ sehr gute Einschaltquoten. Auch inhaltlich konnte das Format überzeugen. Die Sendung bot einen ungeschönten Einblick in alltägliche Probleme der Pflege. Sie dokumentierte aber auch, wie große und nachhaltige Veränderungen angestoßen wurden. Dabei spielte auch das Thema Inklusion eine große Rolle, wie der aus Koblenz stammende Schauspieler André Dietz im Frühjahr zum Start der „Herbstresidenz“ gegenüber unserer Zeitung erklärt hatte: „Wir haben uns gefragt: Was können wir noch machen, um das Thema Inklusion noch mehr in die Öffentlichkeit zu bringen? Wie können wir verdeutlichen, dass Inklusion nicht nur wichtig für ein gutes Miteinander in unserer Gesellschaft ist, sondern dazu beitragen kann, Lücken zu füllen? Da waren wir dann sehr schnell bei der Pflege“, sagte Dietz damals.

In der Doku-Reihe sehen die Zuschauer ein Projekt, das von einem Fernsehteam begleitet wurde. Nicht aber eine Sendung, in der das Fernsehen über Veränderungen in der Pflegeeinrichtung entschieden hätte. Darauf hat Einrichtungsleiter Manfred Kappes stets hingewiesen. Er berichtete von ermutigenden Entwicklungen und echten Erfolgen, die sich in der „Herbstresidenz“ auch nach den Dreharbeiten gezeigt haben: Andere Häuser der Caritas haben angefangen, ähnliche Änderungen umzusetzen.

Ob die „Herbstresidenz“ wirklich den Fernsehpreis gewinnen wird, ist noch nicht klar. Zwei weitere Sendungen können auf den Preis in dieser Kategorie hoffen. Eine davon ist „Wir werden groß! Abenteuer Pubertät“, ebenfalls auf Vox ausgestrahlt. Die zweite Sendung ist „In höchster Not – Bergretter im Einsatz“, eine Produktion für den Bayerischen Rundfunk. Hoffen für die „Herbstresidenz“: Wann und wie die Entscheidung fällt

Der Deutsche Fernsehpreis wird seit 1999 von ARD, RTL, Sat.1 und ZDF verliehen. In jüngerer Zeit wurden Disney+, Netflix und Prime Video zu Partnern des Preises. Er soll eine Würdigung hervorragender Leistungen für das Fernsehen sein. Die 14-köpfige Jury besteht selbst aus Fernsehmachern. Sie entscheidet im Jahr 2025 über die Sieger in 27 Kategorien.

Die Preisverleihung findet am 10. September in Köln statt. Sie wird ab 20.15 Uhr im ZDF übertragen.