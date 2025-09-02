Kommt es in einem Zulassungsbezirk zu besonders vielen Schäden an Fahrzeugen, kann sich das negativ auf die Kosten für die Kfz-Haftpflicht auswirken: Wo die Prämien im nördlichen Rheinland-Pfalz möglicherweise steigen – und wo sie günstiger werden.

2,3 Millionen Menschen in RLP fahren Auto – und für etwa 260.000 von ihnen wird die Kfz-Haftpflicht im nächsten Jahr teurer: Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat Regionalklassen auf Grundlage von gemeldeten Schäden neu berechnet. Generell gilt: Je höher die Klasse, desto schlechter die Schadensbilanz im jeweiligen Zulassungsbezirk verglichen mit dem Bundesdurchschnitt. Dieser liegt für die Kfz-Haftpflicht bei Klasse 6 – von 12 Regionalklassen insgesamt.

R egionalklassen spiegeln die Schadensbilanz der jeweiligen Regionen wider: Sie dokumentieren also, wo – bezogen auf die Anzahl der zugelassenen Autos – wie viele Schäden entstanden und wie teuer diese im Schnitt sind.Unfälle, Diebstähle oder Elementarschäden wie Hagel sind Faktoren. Unfallschwerpunkte können sich ebenfalls negativ auf die Bewertung auswirken: Die Versicherung kann teurer werden.

In eine ungünstigere Regionalklasse gerutscht

Im nördlichen Rheinland-Pfalz trifft dies auf den Rhein-Lahn-Kreis zu, der sich laut GDV bei der Kfz-Haftpflicht verschlechtert hat und jetzt auf Klasse 4 steht. Ungünstiger ist es auch für den Bezirk Bad Kreuznach/Land geworden, hier gilt jetzt Klasse 2. Beide Zulassungsbezirke liegen dennoch nach wie vor unter dem Bundesdurchschnitt von Klasse 6 – dies gilt für die meisten Zulassungsbezirke im nördlichen Rheinland-Pfalz, ausgenommen Koblenz, Altenkirchen/Westerwald und Neuwied: Während Koblenz und Altenkirchen/Westerwald in Klasse 6 eingeordnet sind, liegt Neuwied mit der Regionalklasse 7 leicht über dem bundesweiten Schnitt. Die landesweit schlechteste Schadensbilanz hat übrigens Ludwigshafen: Hier liegt die Regionalklasse bei 10.

Wo es günstiger wird

Dem gegenüber steht mit sehr wenigen Schäden Cochem-Zell mit einem Wert von 1. Nah dran ist Idar-Oberstein, wo sich die Schadensbilanz verbessert hat und Regionalklasse 2 gilt. Hier dürfte die Prämie für die Kfz-Haftpflicht sinken, prognostiziert die GDV. In ganz Rheinland-Pfalz gilt dies unter anderem auch für Worms und Bitburg-Prüm.

Bei Voll- und Teilkasko-Versicherung ändert sich wenig

Regionalklassen gibt es nicht nur für die Kfz-Haftpflicht, sondern auch für die Voll- und Teilkasko-Versicherung: Hier bleibt nach GDV-Berechnungen für fast 90 Prozent der etwa 2,1 Millionen Kaskoversicherten im Land alles beim Alten.

Die Regionalstatistik des GDV ist für die Versicherungen übrigens unverbindlich. Sie kann ab sofort bei Neuverträgen und für bestehende Verträge ab dem nächsten Versicherungsjahr angewendet werden, wie der GDV mitteilte. dpa