Kaiserslautern (dpa/lrs) – Wegen des Vorwurfs des Totschlags und versuchten Totschlags beginnt diesen Donnerstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Kaiserslautern der Prozess gegen einen 19-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, im Februar 2026 nach einer Auseinandersetzung zwei Männer mit einem Messer attackiert zu haben.

Dabei soll ein 22-Jähriger tödlich verletzt worden sein, ein 20-Jähriger überlebte schwer verletzt. Das Gericht muss unter anderem klären, ob Jugendstrafrecht Anwendung findet. Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft. Bis Ende Juli sind weitere Verhandlungstage geplant. Hintergrund des Streits war den Ermittlungen zufolge ein Drogengeschäft.