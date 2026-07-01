Extremwetter in RLP Aufatmen: Neue Hitzewelle ist erstmal nicht in Sicht Tim Kosmetschke

Anke Mersmann 01.07.2026, 13:41 Uhr

i Biergarten-, Schwimmbad- und Eis-am-Stiel-Wetter: Rheinland-Pfalz erlebt derzeit einen recht normalen Sommer. Die für viele belastende Hitzewelle ist fürs erste abgeebt. Wie geht es nun weiter? Philipp von Ditfurth. Philipp von Ditfurth/dpa

Die Hitze steckt vielen noch in den Knochen, und auch die Wohnungen im Norden von Rheinland-Pfalz sind oft noch aufgeheizt. Wie geht es jetzt weiter? Wir haben mit dem Koblenzer Diplom-Meteorologen Jürgen Schmidt gesprochen. Er hat gute Nachrichten.

Rheinland-Pfalz reißt die Fenster auf – endlich hat es etwas abgekühlt. Nach einer Rekord-Hitzewelle kann sich auch der Landesnorden voraussichtlich auf eine Periode mit relativ ruhigem Sommerwetter einstellen. „Insgesamt sieht es jetzt für die nächsten zehn Tage nicht unfreundlich aus bei normalen Sommertemperaturen zwischen 25 und 30 Grad“, blickt der Koblenzer Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt voraus.







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