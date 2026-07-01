Crash bei Ring-Touristenfahrt Nordschleifen-Unfall hat Nachspiel vor Gericht Tim Kosmetschke 01.07.2026, 11:31 Uhr

i Ohne Gegenverkehr über die Nordschleife: Das ist bei den Touristenfahrten am Nürburgring möglich. Ungefährlich ist das Ganze nicht. Ein Unfall hatte jetzt ein juristisches Nachspiel. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Ein Unfall bei einer Touristenfahrt auf dem Nürburgring beschäftigte das Landgericht Koblenz. Ein Porsche war auf der Ölspur eines BMW ins Rutschen geraten. Knackpunkt: Wie schnell war der Porsche? Am Ring gilt nämlich eine Richtgeschwindigkeit.

Wohl nirgends und niemals kommen PS-Junkies dem Traum vom Rennfahren näher als bei den sogenannten Touristenfahrten auf dem Nürburgring. Zu bestimmten Terminen kann jeder, der sich traut, mit seinem Privatwagen über die legendäre Eifel-Rennstrecke brettern – ohne Gegenverkehr.







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