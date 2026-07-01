Der Countdown läuft: In etwas mehr als einer Woche startet die Generalsanierung der Bahntrasse zwischen Troisdorf und Wiesbaden. Wie aufwendig die Logistik für die Großbaustelle ist, wird bei einem Pressetermin an den Neuwieder Bahngleisen deutlich.
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Die Vorbereitungen für die Großbaustelle der Deutschen Bahn (DB) zwischen Troisdorf und Wiesbaden sind abgeschlossen, wie die DB mitteilt. Am 10. Juli fällt der Startschuss für die Generalsanierung am rechten Rheinufer. Die Strecke wird für fünf Monate gesperrt.