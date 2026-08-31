Attacke auf Bahnmitarbeiter
Streit im Bahnabteil: Zugbegleiter mit Pfefferspray verletzt
Polizei
Ein Reisender hat einem Zugbegleiter in einer Regionalbahn Pfefferspray in die Augen gesprüht. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Platzmangel sorgt für Ärger: Ein Zugbegleiter muss nach einer Pfefferspray-Attacke ins Krankenhaus, der Täter flieht.

Trier/Koblenz (dpa/lrs) – Ein Reisender hat einem Zugbegleiter in einer Regionalbahn Pfefferspray in die Augen gesprüht. Der Zugbegleiter sei in einem Krankenhaus ärztlich versorgt worden, teilte die Bundespolizei in Trier mit. Am Vormittag waren die beiden Männer beim Halt am Bahnhof Koblenz-Stadtmitte wegen Platzmangels in einem Fahrradabteil in Streit geraten. Nach dem Versprühen des Pfeffersprays flüchtete der etwa 35 Jahre alte Täter, der ein Fahrrad bei sich hatte. Von ihm fehlte zunächst jede Spur.

© dpa-infocom, dpa:260831-930-610868/1

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