Die Halloween-Nacht endet für einen 22-Jährigen mit einer Platzwunde am Kopf. Verursacht haben soll diese eine junge Frau mit einem ihrer hochhackigen Absatzschuhe.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Eine 22 Jahre alte Frau hat bei einem Streit in Kaiserslautern ihren hochhackigen Schuh eingesetzt, um ihren Freund zu verteidigen. Wie die Polizeidirektion Kaiserslautern mitteilte, kam es in der Nacht vor einer Diskothek infolge eines Streits zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Dabei habe die 22-Jährige einem gleichaltrigen Mann mit dem Absatz einer ihrer High Heels auf den Kopf geschlagen, hieß es. Der Mann erlitt demnach eine Platzwunde, die durch den Rettungsdienst versorgt und genäht werden musste. Weitere Personen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt.