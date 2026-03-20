Wer zum Nürburgring will, muss ab kommender Woche mehr Zeit einplanen: Vollsperrung, Umleitungen und neue Zufahrten sorgen für Veränderungen. Was Besucher jetzt wissen müssen.

Müllenbach (dpa/lrs) – Wer in den kommenden Wochen den Nürburgring besuchen will, muss auf dem Weg mit Umleitungen rechnen. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilte, wird die Landstraße 93 zwischen Müllenbach und dem Nürburgring ab dem 24. März saniert.

Für die Fahrbahnsanierung sei zwischenzeitlich auch eine Vollsperrung der Straße im Landkreis Ahrweiler nötig. In diesem Zeitraum werde der Verkehr großräumig umgeleitet. Der Anliegerverkehr zum ADAC-Sicherheitszentrum werde über eine Behelfszufahrt geregelt. Anschließend sollen demnach die Schutzplanken erneuert werden, dafür werde eine halbseitige Sperrung mit Ampelsystem eingerichtet.

«Die Kosten der Maßnahme insgesamt belaufen sich auf rund 925.000 Euro und werden vom Land Rheinland-Pfalz getragen», hieß es vom LBM. Bis spätestens zur zweiten Maiwoche sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.