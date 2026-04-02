Eigentümer fordern Abschaffung Straßenausbaubeiträge: Lösen Neu-Koalitionäre Konflikt? Tim Kosmetschke 02.04.2026, 13:42 Uhr

i Werden marode Gemeindestraßen saniert, werden in Rheinland-Pfalz für gewöhnlich die anliegenden Grundstückseigentümer zur Kasse gebeten. Die neue Landesregierung könnte die Straßenausbaubeiträge abschaffen - eine entsprechende Forderung erneuert nun der Eigentümerverband Haus & Grund. Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne – auch in der Politik. Entsprechend hoffen diverse Interessengruppen auf den Neubeginn der Landesregierung unter CDU-Führung. Etwa bei den Straßenausbaubeiträgen. Werden sie nun abgeschafft?

Die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen von privaten Grundstückseigentümern ist ein Dauer-Zankapfel in der rheinland-pfälzischen Landespolitik. Wird die neue Landesregierung die ungeliebten Beiträge nun abschaffen? Das Thema dürfte bei den laufenden Sondierungsgesprächen zwischen CDU und SPD für Kontroversen sorgen – der künftige Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) plädierte zuletzt eindeutig für ein Ende des rheinland-pfälzischen ...







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