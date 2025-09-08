Eine neue Stimme hat sich zur Ermittlungseinstellung gegen den Ex-Ahrtal-Landrat eingeschaltet: Thomas Grosse-Wilde, ein Strafrechtler von der Uni Bonn. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt er, warum er glaubt, dass eine Anklage möglich wäre.

Es gibt neue Entwicklungen in Sachen strafrechtliche Aufarbeitung der Ahr-Flut: In die Debatte um die Frage, ob Anklage gegen den ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), erhoben werden muss, hat sich nun ein Vertretungsprofessor für Strafrecht und Strafprozessrecht von der Universität Bonn eingeschaltet: Thomas Grosse-Wilde (44). Der Akademiker hat sich bereits mehrfach wissenschaftlich mit der strafrechtlichen Aufarbeitung von Katastrophen beschäftigt und dazu publiziert – so etwa zum Loveparade-Unglück 2010 in Duisburg. In dem von Grosse-Wilde mit herausgegebenen Sammelband „Der Staat, der handeln muss“ kommt der Vertretungsprofessor in einem eigenen Buchbeitrag zu dem Schluss, dass die strafrechtliche Aufarbeitung der Ahr-Flut unzureichend sei. Unsere Zeitung hat mit Grosse-Wilde über seine Thesen gesprochen.

In Rheinland-Pfalz waren bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 insgesamt 136 Menschen ums Leben gekommen, 135 in der Ahr-Region, eine Person starb im Raum Trier. Im April 2024 hatte die Staatsanwaltschaft Koblenz verkündet, dass sich ein hinreichender Tatverdacht gegen Ex-Ahrtal-Landrat Pföhler und einen weiteren Mitarbeiter aus dem Krisenstab nicht ergeben habe – die Männer wurden nicht angeklagt. Die Behörde hatte damals unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung in 135 Fällen ermittelt.

Begründung der Staatsanwaltschaft

Grosse-Wilde leitet seinen Beitrag zur Ahr-Flut in dem neuen Buch mit einem Auszug aus der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Koblenz ein, in welcher die Behörde die Einstellung der Ermittlungen gegen Pföhler damals begründet hatte: „Nach dem Ergebnis der Ermittlungen ist jedoch nicht sicher festzustellen, ob durch weitergehende und frühere Räumungsaufforderungen Personenschäden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vermieden worden wären.“

Diese Rechtsansicht teilt der Hochschullehrer aus Bonn nicht. Vielmehr stellt er ihr in dem Buch folgende Auffassung entgegen: „Ohne hier in eine nähere Analyse des hochkomplexen Falles eintreten zu können, so bleibt doch die Frage, ob nicht wenigstens bezüglich einzelner Todesfälle ein hinreichender Tatverdacht bezüglich der Kausalität des Unterlassens angenommen werden kann, wenn zu einem früheren Zeitpunkt Warnhinweise kommuniziert worden wären.“

Der Fall Johanna Orth

Womit wir bei Familie Orth angelangt wären: Ralph und Inka Orth hatten im Sommer 2021 ihre Tochter in der Ahr-Flut verloren – Johanna. Seit der Entscheidung der Koblenzer Staatsanwaltschaft, keine Anklage zu erheben, üben die Eltern gemeinsam mit ihrem Anwalt, Christian Hecken, juristischen und medialen Druck aus, um doch noch einen Prozess zu erreichen. Johanna wäre heute 26 Jahre alt.

Ihren Fall beschreibt Grosse-Wilde in seinem Buchbeitrag en détail: „In den Medien wird zudem über einen Fall berichtet, in dem eine Anwohnerin des Flusses, die zuvor besorgt mit Angehörigen telefoniert hatte, im Vertrauen auf eine Durchsage der Feuerwehr am frühen Abend, sich möglichst nicht in Kellern, Tiefgaragen und tieferliegendem Gelände aufzuhalten, sich im Erdgeschoss schlafen gelegt habe in der irrigen Annahme, vor den Fluten sicher zu sein. Die Warnung der Feuerwehr, die von der später Verstorbenen auf einem Handyvideo dokumentiert worden ist, war objektiv falsch und Grund für die fatale Entscheidung, sich im Erdgeschoss schlafen zu legen.“

Das in diesem Passus beschriebene Handyvideo, welches Johanna nur Stunden vor der Katastrophe von einer Feuerwehrdurchsage gemacht hatte, liegt unserer Zeitung vor. Johanna schoss den kurzen Clip am 14. Juli 2021 um 20.17 Uhr aus ihrer Wohnung im Erdgeschoss in Bad Neuenahr heraus. Ihr Vater Ralph Orth ist im Gespräch mit unserer Zeitung sicher: Wäre seine Tochter Johanna durch die Feuerwehr-Durchsage damals aufgefordert worden, ihre Erdgeschosswohnung zu verlassen, dann würde sie heute noch leben. Orth sagt weiter, dass er das Handyvideo der Staatsanwaltschaft Koblenz bereits 2021 zu den Akten gereicht habe.

Grosse-Wilde schreibt in seinem Buchbeitrag Folgendes zu dem Video: „Das Unterlassen des Landrates, eine tragfähige Evakuierungs- und Notfallarchitektur für seinen seit jeher überflutungsgefährdeten Landkreis zu implementieren, war wiederum kausal für diese Fehlinformation durch die Feuerwehr. Damit wird in der Sache eine lückenlose Kausalkette zwischen dem Unterlassen des Landrates und dem Tod des Opfers beschrieben, sodass es auf die kontrafaktische Frage, wie sie sich verhalten hätte, wenn sie ordentlich gewarnt worden wäre, gar nicht mehr ankommt.“

„Es gilt selbstverständlich weiter die Unschuldsvermutung“.

Strafrechtler Thomas Grosse-Wilde

Unsere Zeitung hat den Verteidiger von Jürgen Pföhler, Rechtsanwalt Olaf Langhanki, zu Grosse-Wildes Passus zu dem Video befragt. Langhanki teilt zunächst mit, dass er das Buch nicht kenne. Dann unterstreicht er mit Blick auf die Zeilen Grosse-Wildes, die unsere Zeitung dem Verteidiger zugesandt hatte: Sofern das Zitat aus dem Buch korrekt sei, „kennt der Verfasser des Buches offenbar die Akten des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens nicht. Offenbar handelt es sich um einen Theoretiker, der mit der Beurteilung, ob die Voraussetzungen eines Fahrlässigkeitsdelikts durch Unterlassen vorliegen, etwas überfordert zu sein scheint“.

Grosse-Wilde macht im Gespräch mit unserer Zeitung eine wichtige Unterscheidung – zwischen Kausalität und Schuld. Er betont mehrfach, dass er dem Ex-Landrat an keiner Stelle seines Buchbeitrags eine strafrechtliche Schuld an dem Tod von Johanna Orth zuschreibe. Juristisch gebe es einen großen Unterschied zwischen Schuld und Kausalität. Grosse-Wilde erklärt: „Viele Leute denken bei kausal automatisch, dass die Person auch verantwortlich ist. Dem ist aber nicht so.“ Er sehe, sagt Grosse-Wilde weiter, einzig eine Kausalitätskette zwischen dem mutmaßlichen Unterlassen des Ex-Landrates und dem Tod der Frau als gegeben an. Grosse-Wilde unterstreicht mit Nachdruck: „Es gilt selbstverständlich weiter die Unschuldsvermutung“.

Weitere Kritik an Staatsanwaltschaft

Im weiteren Verlauf seines Buchbeitrags greift Grosse-Wilde noch andere Begründungen der Staatsanwaltschaft Koblenz aus der Pressemitteilung zur Verfahrenseinstellung auf – und übt weitere Kritik.

Besonders an folgender Passage, in der die Staatsanwaltschaft darlegte: „Warnungen, Empfehlungen und Aufforderungen lassen den Menschen Handlungsspielräume und eine Wahlfreiheit. Weder kann mit der für eine strafrechtliche Verurteilung erforderlichen Sicherheit festgestellt werden, wer durch weitergehende Warnungen, Empfehlungen und Aufforderungen erreicht worden wäre, noch kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit festgestellt werden, welche Personen auf solche Maßnahmen wie reagiert hätten. Aus den analysierten Reaktionen vieler lässt sich ableiten, dass viele Menschen häufig abwartend und zögernd, wenn nicht gar ungläubig auf Räumungsaufforderungen reagierten.“

i Thomas Grosse-Wilde (44), Vertretungsprofessor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Bonn Thomas Grosse-Wilde

Grosse-Wilde behauptet diesbezüglich in seinem Buchbeitrag, dass es Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden wäre, „minutiös für jeden Einzelfall der Toten und Verletzten darzulegen, dass jeweils massive Dispositionen zu selbstgefährdendem Verhalten vorhanden waren und daher die gebotenen Warnungen und Evakuierungspläne von vornherein nichts genützt hätten“. Fehle es an solchen Dispositionen beziehungsweise gebe es nicht die geringsten Anknüpfungstatsachen für solche, sagt Grosse-Wilde, „so wäre es ein unzulässiger Rekurs auf hypothetisches pflichtwidriges Verhalten, wenn mit Verweis auf pure Spekulationen die (quasi-)Kausalität des Unterlassens verneint wird.“

Im persönlichen Gespräch mit unserer Zeitung hat Grosse-Wilde ein Fazit zur strafrechtlichen Aufarbeitung der Ahr-Flut gezogen: „Das ist der Öffentlichkeit nicht so ganz klar: In der Rechtsprechung gibt es eindeutig Anhaltspunkte, dass man hier anklagen könnte. Der Bundesgerichtshof selbst hat in ähnlich gelagerten Fällen die Kausalität bejaht.“ Aber es gebe tatsächlich auch die dem entgegenstehenden Entscheidungen. Grosse-Wilde erläutert, dass bei der strafrechtlichen Aufarbeitung von „Großschadensereignissen“ eine große „Rechtsunsicherheit“ vorherrsche – was die Sache so komplex und das Vorgehen von Juristen so uneinheitlich mache.

Hemmschwelle bei Amtsträgern?

Grosse-Wilde unterstreicht mehrfach, dass die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Koblenz keineswegs rechtswidrig sei. Sie sei „vertretbar“, seiner Meinung nach indes „inhaltlich höchst fragwürdig“. Im Gespräch mit unserer Zeitung schlägt der Bonner Strafrechtler auch eine Brücke zu dem Loveparade-Unglück in Duisburg aus dem Jahr 2010, bei dem 21 Menschen ums Leben gekommen und mindestens 652 weitere zum Teil schwer verletzt worden waren. „Da hätte man meiner Ansicht nach verurteilen können“, behauptet Grosse-Wilde. „Man hat es aber am Ende nicht gemacht.“ Der Vertretungsprofessor spricht in diesem Zuge von einer „gewissen Hemmschwelle“ bei der strafrechtlichen Verfolgung von Amtsträgern, die seiner Ansicht nach womöglich auch in der Ahr-Causa eine Rolle spielen könnte.

Derzeit läuft bekanntlich ein Beschwerdeverfahren, bei dem die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz die Entscheidung der Koblenzer Staatsanwaltschaft, keine Anklage gegen Pföhler zu erheben, überprüft. Ein Sprecher der Behörde sagte unserer Zeitung unlängst auf Nachfrage zum Stand der Überprüfung, dass die Sichtung der Unterlagen inzwischen abgeschlossen sei. Das Beschwerdeverfahren sei noch nicht beendet: „Danach müssen die Ergebnisse noch sorgfältig im Hause besprochen und abschließend zu Papier gebracht werden. Wann das Beschwerdeverfahren genau abgeschlossen sein wird, lässt sich vor diesem Hintergrund gegenwärtig noch nicht verlässlich festlegen.“

„Die Generalstaatsanwaltschaften korrigieren extrem selten Staatsanwaltschaften.“

Strafrechtler Thomas Grosse-Wilde

Unsere Zeitung wollte von Strafrechtler Grosse-Wilde wissen, für wie wahrscheinlich er es hält, dass die Generalstaatsanwaltschaft die Entscheidung der Staatsanwaltschaft korrigieren könnte. Grosse-Wilde ist skeptisch – und sagt: „Die Wahrscheinlichkeit, dass die Generalstaatsanwaltschaft das korrigiert, ist statistisch gesehen sehr gering. Da gibt es Zahlen zu: Die Generalstaatsanwaltschaften korrigieren extrem selten Staatsanwaltschaften.“

Das von Grosse-Wilde mit herausgegebene Buch „Der Staat, der handeln muss. Zurechnung bei staatlichem Unterlassen in einer Epoche expandierender Verantwortungen“ kann hier erworben werden: www.ku-rz.de/ahrrecht