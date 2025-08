Bingen (dpa/lrs) – Tierische Rettung mit Happy End: In Bingen am Rhein (Landkreis Mainz-Bingen) hat sich ein Storch auf Abwege begeben und landete gefährlich nah an den Bahngleisen. Offenbar hatte sich der neugierige Vogel dorthin verirrt – mit Folgen: Die Bundespolizei wurde von der Deutschen Bahn informiert und rückte zur tierischen Rettungsaktion aus.

Für die Bergung des Vogels wurde der Bahnverkehr kurzzeitig unterbrochen. Den Einsatzkräften gelang es schließlich, den Adebar sicher zu fangen und ihn wohlbehalten in einem nahegelegenen Naturschutzgebiet freizulassen. Der Polizei zufolge blieb das Tier unverletzt – und fliegt jetzt hoffentlich wieder auf sichereren Routen.