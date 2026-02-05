Uecker-Schau im Arp-Museum Günther Uecker kehrt zurück nach Rolandseck 05.02.2026, 18:00 Uhr

i Günther Uecker - Künstler, Düsseldorf 1997 Michael Dannenman

Das Arp Museum Bahnhof Rolandseck zeigt ab Sonntag die letzte Ausstellung, an der Günther Uecker (1930-2025) mitwirkte. Damit kehrte der für seine Nagelreliefs bekannte Künstler an eine alte Wirkungsstätte zurück.

Hammerschläge ertönen im Arp Museum Bahnhof Rolandseck. Rhythmisch schlägt Günther Uecker dicke Nägel in die hölzerne Treppe des spätklassizistischen Bahnhofsgebäudes und legt so eine Spur vom Vorplatz bis in das oberste Stockwerk. Für die Besucherinnen und Besucher des Museums besteht dennoch keine Stolpergefahr.







