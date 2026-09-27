Die erste Runde der OB-Wahl war ein Kopf-an-Kopf-Rennen ohne Gewinner. Nun könnte die entscheidende Abstimmung erneut knapp enden.

Worms (dpa/lrs) – Eine Stichwahl zwischen Stephanie Lohr (CDU) und Timo Horst (SPD) entscheidet am Sonntag über die künftige Rathaus-Spitze in Worms. Die Abstimmung war nötig geworden, weil keiner der ursprünglich vier Kandidaten in der rheinhessischen Stadt in der ersten Runde mehr als die Hälfte der Stimmen geschafft hatte.

Auf Bürgermeisterin Lohr waren 44,1 Prozent der Stimmen entfallen, auf Stadtentwicklungsdezernent Horst 40,5 Prozent. Rund 61.000 Bürgerinnen und Bürger sind zur Wahl aufgerufen. Der seit 2019 amtierende Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) gibt seinen Posten zum Jahresende auf. Eigentlich läuft seine Amtszeit bis Ende Juni 2027, der 68-Jährige geht aber in Ruhestand.