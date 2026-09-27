Lohr gegen Horst
Stichwahl entscheidet über neue Rathaus-Spitze von Worms
Stadtzentrum von Worms
Die Wahlbeteiligung lag in der ersten Runde bei 44,1 Prozent. (Archivbild)
Valeria Nickel. DPA

Die erste Runde der OB-Wahl war ein Kopf-an-Kopf-Rennen ohne Gewinner. Nun könnte die entscheidende Abstimmung erneut knapp enden.

Lesezeit 1 Minute

Worms (dpa/lrs) – Eine Stichwahl zwischen Stephanie Lohr (CDU) und Timo Horst (SPD) entscheidet am Sonntag über die künftige Rathaus-Spitze in Worms. Die Abstimmung war nötig geworden, weil keiner der ursprünglich vier Kandidaten in der rheinhessischen Stadt in der ersten Runde mehr als die Hälfte der Stimmen geschafft hatte.

Auf Bürgermeisterin Lohr waren 44,1 Prozent der Stimmen entfallen, auf Stadtentwicklungsdezernent Horst 40,5 Prozent. Rund 61.000 Bürgerinnen und Bürger sind zur Wahl aufgerufen. Der seit 2019 amtierende Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) gibt seinen Posten zum Jahresende auf. Eigentlich läuft seine Amtszeit bis Ende Juni 2027, der 68-Jährige geht aber in Ruhestand.

© dpa-infocom, dpa:260927-930-750050/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Politik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten