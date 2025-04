Weil der bisherige FDP-Fraktionschef Philipp Fernis am Nachmittag als neuer rheinland-pfälzischer Justizminister vereidigt werden soll, braucht die FDP-Landtagsfraktion einen neuen Vorsitzenden. Die Freien Demokraten wählten in Mainz Steven Wink.

Der 40-jährige FDP-Landtagsabgeordnete Steven Wink ist neuer Vorsitzender der sechsköpfigen Landtagsfraktion der Liberalen. Wink wurde von seinen Fraktionskollegen am Mittwoch in Mainz einstimmig gewählt. Das teilte die Fraktion am Mittwochmittag mit. Die Neuaufstellung innerhalb der Fraktion war nötig geworden, weil der bisherige Fraktionschef Philipp Fernis neuer rheinland-pfälzischer Justizminister wird.

Der Bad Kreuznacher Fernis soll am frühen Nachmittag in der Plenarsitzung des Landtags bestätigt und als Minister vereidigt werden. Der 42-Jährige würde dann die Nachfolge des überraschend verstorbenen Herbert Mertins antreten. Fernis war unter Mertin bereits fünf Jahre Justizstaatssekretär. Er war am Montagabend vom Landeshauptausschuss der FDP mit rund 63 Prozent nominiert worden.

Wink sagte nach seiner Wahl, eine aktive Wirtschaftspolitik und solide Staatsfinanzen seien die Grundlage für ein funktionierendes Land. Als Freie Demokraten dürfe man sich aber nicht nur auf diese Politikbereiche beschränken. Es sei der Anspruch „beste Bildung von der Kita bis zur Universität zu ermöglichen“, so der neue Fraktionschef. Und: Man dürfe auch die Belange von Menschen die sich in schwieriger Lage befinden, nicht vergessen.

Der Pfälzer war bislang stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Der in Ottweiler geborene FDP-Politiker war bisher außerdem stellvertretender Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. Im rheinland-pfälzischen Landtag sitzt Wink seit 2016. Der 40-Jährige lebt mit seiner Familie (Vater von zwei Kindern) im pfälzischen Pirmasens.

Als aussichtsreicher Kandidat galt außerdem der Parlamentarische Geschäftsführer und Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau, Marco Weber. Weber bleibt nach Angaben der Fraktion Parlamentsgeschäftsführer. Der Fraktion gehören neben Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt sowie dem designierten Justizminister Fernis auch noch Cornelia Willius-Senzer – die 81-Jährige ist Vize-Frakktionsvorsitzende – und Stefan Thoma als Nachrücker für den verstorbenen Herbert Mertin an.