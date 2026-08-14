Damit ältere Menschen möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben können, stehen ihnen Fachkräfte des Programms „Gemeindeschwester plus“ hilfreich zur Seite. Wir haben eine – männliche – Fachkraft getroffen: Tobias Schneider.
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Vor allem älteren Menschen dabei helfen, die kleinen Dinge des Alltags zu erleichtern, wenn es beschwerlich wird. So lassen sich die Aufgaben einer Fachkraft „Gemeindeschwester plus“ in einem Satz zusammenfassen. Ziel dieses Angebots ist es, dass Senioren so lange wie möglich selbstständig in ihrem Haus oder ihrer Wohnung, in der vertrauten Umgebung leben können.