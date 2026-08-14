Auf den Hunsrück kommt ein Wochenende mit absehbarem Verkehrschaos zu, wenn die A61 vom 21. bis zum 24. August in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt wird. Jetzt nennt die Bahn Details zum Brückenabriss, der zu der Sperrung führt.
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Pfaffenheck, Boppard-Buchholz, Dörth, vermutlich auch Leiningen und Norath: Den Anwohnern in etlichen Hunsrückorten nahe der A61 steht ein Wochenende mit viel Autoverkehr bevor: Von Freitag, 21. August, 21 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 24. August, 5 Uhr, wird die A61 zwischen den Anschlussstellen Koblenz-Waldesch und Emmelshausen in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.