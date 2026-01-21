Gewerkschaft ruft nach Infos Stellenabbau bei Canyon: IG Metall sucht Alternativen 21.01.2026, 17:59 Uhr

i Beim Fahrradhersteller Canyon sollen Stellen abgebaut werden. Die IG Metall bespricht sich nun mit dem Betriebsrat des Unternehmens. Marco Freudenreich//Canyon Bicycles

Mehr als 300 Stellen will der Fahrradhersteller Canyon abbauen – einen Großteil in seiner Koblenzer Heimat. Die IG Metall teilt nun mit, dass sie daran zweifelt, dass der Personalabbau in der geplanten Höhe notwendig ist. Das plant die Gewerkschaft.

Der Fahrradhersteller Canyon plant, 320 Stellen von insgesamt 1600 im Unternehmen abzubauen. Ein Großteil davon soll am Stammsitz in Koblenz abgebaut werden. Wie das Unternehmen mitteilt, hat es bereits den Betriebsrat informiert und Gespräche aufgenommen.







