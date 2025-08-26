Bei einer Ausgrabung nahe Wettlingen ist ein archäologisches Fundstück verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wettlingen (dpa/lrs) – Auf einer Ausgrabungsstätte bei Wettlingen wurde ein archäologisches Fundstück gestohlen. Es soll sich um ein Steinbeil aus der Eisenzeit handeln, berichtete die Polizei.

Auf dem Feld im Eifelkreis Bitburg-Prüm finden demnach derzeit Ausgrabungen der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz statt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, die zwischen Freitag, 22. August, und Montag, 25. August, Personen in der Nähe der Ausgrabungsstätte beobachtet haben.