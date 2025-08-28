Es dürfte der Albtraum aller Autofahrer sein: wenn einen nachts auf der Autobahn plötzlich die Frontlichter eines falsch fahrenden Autos blenden. Einem Mann wird in Koblenz nun vorgeworfen, als Geisterfahrer die Polizei gerammt zu haben.

Ein Prozess um eine Geisterfahrt auf der A61, einen mutmaßlichen Sportwagen-Raub und ein abgebranntes Mobilheim auf einem Campingplatz ist am Koblenzer Landgericht angelaufen. Auf der Anklagebank sitzt seit Donnerstag ein 39-jähriger Mann. Die Vorwürfe gegen ihn wiegen schwer, und die Verlesung der Anklage dauerte beim Prozessauftakt seine Zeit.

So wird dem Mann im Detail von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, an einem Februarabend in diesem Jahr das besagte Mobilheim, in dem er zu der Zeit wohnte, angezündet zu haben. Durch das Feuer soll auch ein angrenzendes weiteres Mobilheim und ein Wohnwagen beschädigt worden sein. Danach soll der Mann sich in sein Auto gesetzt und später auf die Autobahn 61 aufgefahren sein.

Absichtlich Polizeiauto gerammt?

Entgegen der vorgeschriebenen Richtung fahrend soll der 39-Jährige zielgerichtet mit Kollisionsabsicht auf Polizeiautos zugefahren sein und dabei Verletzungen der Beamten in Kauf genommen haben. Ein Polizeiauto konnte im letzten Moment noch ausweichen, heißt es in der Anklage. Bei einem weiteren soll es indes später gekracht haben – die rechten Frontstoßstangen seien kollidiert. Das Polizeiauto sei danach nicht mehr fahrbereit gewesen, die Polizisten seien verletzt worden, die Rede war von Schmerzen im Hals- und Kopfbereich.

Im Anschluss sei der Mann laut Staatsanwaltschaft von der Autobahn abgefahren und habe in einem Ort im Landkreis Mayen-Koblenz einen Mann bedroht. Mit diesen Sätzen: „Weißt du, wer ich bin? Hast du die Bullen gerufen? Und wenn du die Bullen gerufen hast, bringe ich dich sofort um!“ Der Angeklagte soll seinen Wagen im Carport des Mannes geparkt und der völlig verängstigte Anwohner dem 39-Jährigen seinen Sportwagen überlassen haben. Der alte Wagen soll derweil mit einer Plane überdeckt, der Inhalt des lädierten Autos vorher noch in den schnellen Flitzer gebracht worden sein. Die Rede war unter anderem von einer gespannten schwarzen Armbrust – 80 Zentimeter lang.

In Sportwagen verhaftet

Später sei laut Anklage wieder eine Streife auf den Mann aufmerksam geworden; er soll inzwischen aber in einem deutlich flotteren Wagen gesessen haben. In der Folge soll es zu einer Verfolgung, weiteren Crashs – und schließlich der Verhaftung des 39-Jährigen gekommen sein. Eine Probe ergab später, dass der Angeklagte unter Drogeneinfluss stand: Im Gericht war unter anderem von Amphetamin die Rede.

Die Verteidigung sagte beim Prozessauftakt sinngemäß, dass manche Punkte der Anklage wohl so zuträfen, andere allerdings nur teilweise – wieder andere gar nicht. Was bemerkenswert sei, so die Verteidigung weiter, sei der Umstand, dass in der Anklage nicht dargestellt worden sei, in welcher psychischen Ausnahmesituation der 39-Jährige sich damals befunden habe. Details wurden nicht genannt. Es sei auch alles nicht so dramatisch gewesen wie in der Anklage geschildert, hieß es weiter. Die Brandstiftung bestreite ihr Mandant – ferner sei die Armbrust zu keinem Zeitpunkt gespannt gewesen. Es sind weitere Verhandlungstage anberaumt.