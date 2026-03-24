Nach krachender Wahlschlappe Bei der rheinland-pfälzischen FDP rollen nun die Köpfe Bastian Hauck

Sebastian Stein 24.03.2026, 15:45 Uhr

i Zum zweiten Mal führte Daniela Schmitt die rheinland-pfälzische FDP in eine Landtagswahl. Diesmal scheiterten die Liberalen deutlich an der 5-Prozent-Hürde. Das bittere Ergebnis für die Landes-FDP: 2,1 Prozent. Schmitt kündigte am Montagabend nach einer Vorstandssitzung ihren Rücktritt an. Federico Gambarini/dpa

Mit 2,1 Prozent fährt die FDP ihr schlechtestes Ergebnis bei einer rheinland-pfälzischen Landtagswahl ein. Die Liberalen fliegen aus dem Landtag und der Ampelkoalition – und gehen schweren Zeiten entgegen. Die Landeschefin zieht Konsequenzen.

Nach der Landtagswahl steht die FDP vor einem Scherbenhaufen. Am Sonntag waren die Liberalen deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und aus dem Landtag geflogen. Nach Baden-Württemberg das zweite Mal innerhalb von kurzer Zeit. Am Montag dann zeigten sich personell die ersten Auflösungserscheinungen.







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