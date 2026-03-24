Mit 2,1 Prozent fährt die FDP ihr schlechtestes Ergebnis bei einer rheinland-pfälzischen Landtagswahl ein. Die Liberalen fliegen aus dem Landtag und der Ampelkoalition – und gehen schweren Zeiten entgegen. Die Landeschefin zieht Konsequenzen.
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Nach der Landtagswahl steht die FDP vor einem Scherbenhaufen. Am Sonntag waren die Liberalen deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und aus dem Landtag geflogen. Nach Baden-Württemberg das zweite Mal innerhalb von kurzer Zeit. Am Montag dann zeigten sich personell die ersten Auflösungserscheinungen.