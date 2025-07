Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Mehr als 550.000 Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz können sich am 7. Juli über Sommerferien freuen. Zeitgleich beginnen die Sommerferien auch im Saarland. Das bedeutet oft Urlaub – aber auch: Stau, Betrug mit Ferienhäusern oder Stress am Flughafen. Es gibt viele Stellen, die mit Tipps helfen.

Verkehr

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) rät Reisenden, die Reisezeiten flexibel zu wählen und auf aktuelle Verkehrsmeldungen zu achten. In den beiden Bundesländern seien insbesondere die A3 als wichtige Nord-Süd-Achse und die A61 als zentrale Verbindung in Richtung Süden und Westen von hohem Verkehrsaufkommen betroffen. Auch die A6 zwischen St. Ingbert und dem Autobahndreieck Saarbrücken könnte als Verbindung nach Paris von Stau betroffen sein.

Der ADAC weist zudem auf zwei Baustellen besonders hin: Auf der A6 bestehe zwischen dem Kreuz Walldorf und der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg erhöhte Staugefahr. Zwischen Sembach und der Anschlussstelle Göllheim stehe auf der A63 in beide Richtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Die besten Reisetage sind laut ADAC Montag und Dienstag. Auf den Reiserouten werde es speziell am Ferienstart am Freitag und Samstag voll, aber auch Mittwoch und Donnerstag seien Verkehrs-intensivere Tage aufgrund des Berufsverkehrs. Die Experten raten zudem zu Nachtfahrten, falls möglich. Insbesondere die intensive Mittagshitze zwischen 12.00 und 15.00 Uhr sollte man meiden und nach Möglichkeit für eine Pause im Schatten nutzen.

Ferienhäuser

Passend zum Start der Ferienzeit warnen das Landeskriminalamt (LKA) und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz vor verlockenden Angeboten für Ferienunterkünfte. Immer wieder komme es vor, dass Betrüger mit besonders günstigen Angeboten lockten, schreibt das LKA. Doch häufig existierten diese Unterkünfte gar nicht.

Typische Anzeichen für betrügerische Angebote sind den Kriminalisten zufolge etwa ungewöhnlich niedrige Mietpreise für die entsprechende Region oder die Nutzung von Vorkasse oder Transferdiensten wie Western Union. Auch ein unvollständiges oder gefälschtes Impressum sei verdächtig. Daher empfiehlt es sich, auf ein seriöses Impressum und vollständige Kontaktdaten zu achten. Im Zweifel solle man den Anbieter persönlich kontaktieren – bestehe keine Möglichkeit zur telefonischen Kontaktaufnahme, sei höchste Vorsicht geboten.

Flugreisen

Der Flughafen Hahn erwartet in den Ferienmonaten Juli und August nach eigenen Angaben rund 380.000 Passagiere, die von dort starten oder landen. Mit einem Einzugsgebiet von rund 200 Kilometern gilt der Flughafen als Drehscheibe für Flüge an das Mittelmeer, auf das europäische Festland oder nach Nordafrika. Wöchentlich starten dem Flughafen zufolge 143 Flugzeuge zu 46 Warmwasser- und Städtezielen – darunter Mallorca sowie Ziele in Spanien wie etwa Barcelona und in Italien wie etwa Rom.

Um entspannt in den Urlaub zu starten, raten die Airlines ihren Fluggästen, etwa zwei bis drei Stunden vor Flugbeginn am Flughafen zu sein. Außerdem sei es ratsam, vor dem Reiseantritt alle Dokumente auf ihre Gültigkeit zu überprüfen.

Daheim ans Wasser

Aber auch für den Urlaub daheim gibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland zahlreiche Möglichkeiten. Beide Bundesländer haben zahlreiche schöne Bademöglichkeiten zur Abkühlung zu bieten. In Rheinland-Pfalz locken etwa naturbelassene Badeseen wie das Gemündener Maar in der Eifel oder der Baggersee Diez im Lahntal mit beeindrucken Panoramen und zahlreichen Freizeitangeboten. In Bingen am Rhein bietet das Naturfreibad neben einem Schwimmteich mit Bergseecharakter auch einen schönen Ausblick über den Rhein bis in den Taunus.

Im Saarland bieten unter anderem der Bostalsee und der Stausee Losheim Möglichkeiten zur Abkühlung. Neben dem Planschen im kühlen Wasser lassen sich dort noch zahlreiche andere Freizeitaktivitäten genießen, wie etwa Surfen, Stand-up-Paddeln, Tretboot fahren oder Minigolf.