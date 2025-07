Prozesstag drei zur mutmaßlichen Motorradhelmattacke am Koblenzer Busbahnof: Eine Rechtsmedizinerin aus Mainz hat am Landgericht erklärt, dass es wohl einen zusätzlichen Sturz auf den Hinterkopf gegeben haben muss. Hintergründe und Details.

Der Prozess um die mutmaßliche Motorradhelmattacke am Koblenzer Busbahnhof ist am Landgericht fortgesetzt worden. Auf der Anklagebank sitzt ein 60-jähriger Mann, dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, einem 52-Jährigen am 11. Januar einen Motorradhelm wuchtvoll auf den Kopf geschlagen zu haben. Der Mann war zwei Tage später im Bundeswehrzentralkrankenhaus verstorben. Die Anklage lautet in Koblenz auf Körperverletzung mit Todesfolge.

Eine Zeugin hat nun am Landgericht angegeben, am 11. Januar aus circa 20 bis 30 Meter Entfernung mitbekommen zu haben, wie eine Person am Busbahnhof in Richtung des Geschädigten gejoggt sei und diesem mit voller Wucht mit einem Motorradhelm auf den Kopf geschlagen habe. „Man hat einfach so ein leichtes Knacken gehört“, sagte die Zeugin. „Ich würd‘ sagen, es war der Motorradhelm – im besten Fall.“

Die Zeugin war es damals auch, die einen ersten Rettungswagen zum Busbahnhof bestellt hatte. Sie sei im Januar sofort zu dem Mann gerannt, habe versucht, ihn wachzuhalten. „Der Herr wollte sich erst nicht behandeln lassen, ist dann aber doch in den Rettungswagen eingestiegen“, sagte die Zeugin weiter. Der Mann sei bei Bewusstsein, aber „ziemlich betrunken“ gewesen, habe sich auch nicht wirklich artikulieren können.

Zeugenbeweis der schlechteste Beweis?

Das Verteidigerteam des Angeklagten, bestehend aus Bilal Colak und Hagen Schwindt, sagte zu der Zeugin, dass sie die Szene bei der Polizei aber anders dargestellt habe. Nachdem ein zweiter Zeuge, der unter anderem gesehen haben will, dass das Opfer aus dem Gehörgang geblutet habe, in Saal 102 vernommen worden war, schaltete Verteidiger Schwindt sein Mikro an: Er wolle darauf hinweisen, dass der Zeugenbeweis bekanntlich der schlechteste Beweis sei, den es gebe. Dies habe sich auch heute wieder gezeigt, hätten manche Zeugen doch mit Blick auf Aussagen bei der Polizei sich teils diametral gegenüberstehende Angaben gemacht.

Die Notärztin, die Anfang des Jahres im Einsatz war, sagte dann aus, dass das Opfer wach und orientiert gewesen sei und sogar Scherze gemacht habe. Behandeln lassen wollte der Mann sich aber nicht, so die Ärztin: „Er hat alles abgelehnt.“ Und sei dann aus dem Rettungswagen ausgestiegen. Man habe vorher aber noch in beide Ohren geleuchtet – und dort sei kein Blut gewesen. Das Resümee der Notärztin: „ Zu dem Zeitpunkt, wo ich den gesehen habe, gab es keine Anzeichen für eine schwere Verletzung.“

Eine Notärztin als Zeugin

Das Opfer sei Teil der Koblenzer Alkoholiker- und Drogenszene gewesen, hieß es im Gericht. Eine Bekannte des Mannes sagte, dass sie im Januar einen zweiten Krankenwagen für den 52-Jährigen gerufen habe. Sein Zustand soll sich rapide verschlechtert haben. Ein Sanitäter sagte dazu: „Er war anfangs etwas renitent und wollte sich nicht helfen lassen.“ Der Mann habe eine niedrige Herzfrequenz und zudem hohen Blutdruck gehabt. Er verstarb am 13. Januar im Bundeswehrzentralkrankenhaus.

Eine Mainzer Rechtsmedizinerin sprach im Landgericht von einer Bruchlinie des Schädeldachs, die sich in der Schädelbasis fortgesetzt habe. Dies sei eine Verletzung, die typischerweise mit Blutverlust aus dem Gehörgang einhergehe. Der Schädelbruch sei die Folge stumpfer Gewalt und könne durch einen Schlag mit einem Helm erklärt werden. Aber: „Es ist davon auszugehen, dass es mindestens zwei Gewalteinwirkungen gegen den Schädel gegeben haben muss.“ Die Rede war von einem zusätzlichen Sturz auf den Hinterkopf.

Weitere Prozesstage

Zeugen zufolge sackte der Mann aber eher langsam zusammen nach dem mutmaßlichen Schlag. Hier hakten die Verteidiger wieder ein. Sie wollten von der Rechtsmedizinerin wissen, ob sie mit Blick auf den Rechtsgrundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ ausschließen könne, dass es noch eine Art Sturzereignis gegeben haben könnte. Eines, bei dem dem Opfer etwa ein Bein gestellt worden sein könnte. Nein, sagte die Expertin, sie sei ja nicht dabei gewesen. Es sind weitere Prozesstage anberaumt.