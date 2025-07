Nur 31 Jahre alt wurde Laura Dahlmeier. Die frühere Biathletin starb bei einem Bergunfall in Pakistan. Die Betroffenheit ist groß – auch in der rheinland-pfälzischen Berg-Szene. Man kennt das Risiko, sagt der Vorsitzende der Sektion Koblenz im DAV.

Der Tod der früheren Weltklasse-Biathletin und Alpinistin Laura Dahlmeier in Pakistan hat auch in der rheinland-pfälzischen Bergsteigerszene tiefe Betroffenheit ausgelöst: „Schon die Unklarheit nach den ersten Nachrichten aus dem Karakorum hat uns berührt. Als es jetzt Gewissheit wurde, waren wir alle sehr bestürzt“, sagt Norbert Dötsch, Vorsitzender der Sektion Koblenz im Deutschen Alpenverein (DAV). Der 7000 Mitglieder starke Verein organisiert selbst Kurse und Touren, Dötsch kennt Höhen jenseits der 6000 Meter – und die damit verbundenen Risiken.

„Auch wir in der Sektion haben über die Jahre schon Bergsteigerinnen und Bergsteiger verloren. Wenn man jetzt so was hört, kommen natürlich die Erinnerungen hoch“, sagt der Vorsitzende. Am Berg, so Dötsch, kann man das Risiko nie ganz ausschließen, nur die Gefahren minimieren. „Man kann alles planen, alles vorbereiten, die beste Ausrüstung haben – am Ende entscheidet der Berg.“ Ein Steinschlag, ein unerwarteter Wetterumschwung: „Das Risiko hat man immer.“

Ein solcher Steinschlag war es, der Laura Dahlmeier das Leben kostete. Beim Bergsteigen am Laila Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge verunglückte sie trotz ihrer enormen Erfahrung auf tragische Weise tödlich. Das teilte ihr Management mit. Die Bayerin wurde am Montagmittag auf rund 5700 Metern Höhe von einem Steinschlag erfasst. Wegen andauernder Steinschlaggefahr konnte niemand zu ihr vordringen. Wie die Familie mitteilte, war es Dahlmeiers „ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille“, in solch einem schlimmen Fall den Leichnam am Berg zurückzulassen. Das wurde nun getan und die Rettungsaktion eingestellt.

i Norbert Dötsch an den drei Zinnen in den Dolomiten Norbert Dötsch/privat

Dahlmeier kannte das Risiko, sie war staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin. „Diese Ausbildung ist mit hohen Hürden verbunden“, sagt Norbert Dötsch, der den Werdegang Dahlmeiers aus der Distanz mit großem Interesse verfolgt – gerade nach ihrer aktiven Biathlonzeit, als die Berge ihre Hauptdomäne wurden. „Sie wird gewusst haben, dass ein Restrisiko bleibt. Aber wenn man das nicht in Kauf nähme, müsste man ja im Wohnzimmer sitzen bleiben.“

Nachdem klar wurde, dass Rettungskräfte nach dem Unglück nicht oder nur schwer zu Dahlmeier vordringen konnten, schwand die Hoffnung. Auch wegen der Umstände und der niedrigen Temperaturen. Norbert Dötsch erinnert sich an eine Tour auf den höchsten Berg Perus, den Nevado Huascarán mit 6768 Metern Höhe. „Ich weiß, was es heißt, bei minus acht Grad in einem Zelt im warmen Schlafsack zu übernachten. Aber ohne Zelt und ohne Schlafsack und schwer verletzt?“

Das A und O, so der erfahrene Bergsteiger, der auch Kurse für angehende Alpinisten leitet, ist eine gute Tourenplanung. Dabei geht es darum, das Risiko zu minimieren. „Aber letztendlich ist der Berg unberechenbar – der Berg, vor allem aber das Wetter.“ Das gilt auch für die Alpen, in denen Steinschläge ebenfalls immer häufiger vorkommen. Dötsch: „Es gibt Wände, die wir nicht mehr begehen können.“