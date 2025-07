Mit 200km/h im Rekord-Tempo durch die Luft: Der Ring-Racer am Nürburgring sollte der Überflieger unter den Achterbahnen sein – so zumindest die Pläne in den 2000er-Jahren. Statt Fahrspaß gab es dann aber vor allem jede Menge Frust, Pannen und Stillstand. Ende Oktober 2013 endlich in Betrieb, war wegen der Insolvenz des Nürburgrings gleich wieder Schluss – nach nur vier Tagen. Mehr als zehn Jahre später wird die Achterbahn nun abgebaut. Grund genug, sich einmal in Rheinland-Pfalz und der Umgebung umzuschauen: Wo finden Adrenalinjunkies heute ihren Nervenkitzel – ganz ohne Pannen, dafür aber mit Loopings und Lärm?

1.Plopsaland Deutschland – Höhenrausch im Ex-Holidaypark

Hoch hinaus geht es im Plopsaland Deutschland in Hassloch, das bis vor Kurzem noch der Holidaypark war. Dort wartet mit einer Höhe von 55 Metern die „Expedition GeForce“ – eine vielfach ausgezeichnete Legende unter den Achterbahnen. Mit 129 km/h Höchstgeschwindigkeit gibt es hier den Adrenalinkick zwischen Schwerelosigkeit und freiem Fall. Wild wird es auch auf einer Fahrt mit der „Sky Scream“ – Überschlag in Zeitlupe und senkrechtem Sturz inklusive. Etwas gemütlicher geht es bei „Tabaluga’s Achterbahn“ durch die Fantasiewelt des kleinen Drachen.

i Achterbahn-Fans können im Plopsaland Deutschland, ehemals Holidaypark, einen echten Nervenkitzel erleben. Hier geht es mit der bekannten „Expedition GeForce“ hoch hinaus, die "Sky Scream" sorgt für eine wilde Fahrt (Symbolfoto). Uwe Anspach. picture alliance/dpa

2. Phantasialand – Atemberaubende Auswahl für Achterbahn-Fans

Wer Adrenalin sucht, ist im Phantasialand in Brühl bei Köln goldrichtig: Hier gibt es gleich mehrere spektakuläre Achterbahnen – und die versprechen allesamt Adrenalin pur. Auf einem einzigartigen Flug durchs Hotel, im Highspeed-Tempo vorbei an Felsen und durch Schluchten, über Kopf oder mit baumelnden Beinen: Auf der „Taron“, „Fly“ oder „Black Mamba“ bleibt kaum Zeit zum Luftholen. Während „Winjas’s Fear“ und „Winja’s Force“ viele Drehungen und eine Fahrt durch Dunkel versprechen, sind Familien auf der etwas ruhigeren „Colorado Adventure“ richtig.

3. Wild- und Freizeitpark Klotten – Nervenkitzel in der Natur

Kurvig, schnell und mit maximalem Gefälle: Die „Klotti-Achterbahn“ im Wild- und Freizeitpark Klotten ist nichts für Angsthasen, das behauptet zumindest der Park selbst auf seiner Webseite. Adrenalin-Fans jagen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60km/h über eine 550 Meter lange Strecke. Die „heiße Fahrt“ sorgt für den Nervenkitzel nahe der Mosel.

i Nervenkitzen und Natur: Die "Kotti-Achterbahn" im Wild- und Freizeitpark Klotten sorgt für Familienspaß (Symbolfoto). Lena Hennes

4.Eifelpark Gondorf – Fahrvergnügen für die ganze Familie

Der Eifelpark Gondorf bei Bitburg punktet mit gleich zwei Familien-Achterbahnen. In den Holzfasswagen von „Käpt’n Jacks Wilde Maus“ gibt es viele turbulente Richtungswechsel – bei einer Geschwindigkeit bis zu 45km/h, auf einer Höhe von 15 Metern. Der „Eifelpark-Blitz“ hat eine hügelige Landschaft und Platz für 40 Mitfahrer zu bieten.

5.Taunus Wunderland – Hessens längste Bahn

Der „Gobbi Express“ im Taunus Wunderland trägt den Titel „Hessens längste Achterbahn“: Mit einer Schienenlänge von 500 Metern verspricht das Fahrgeschäft ein großes Fahrvergnügen. Viele Kurven und Richtungswechsel in Vierergondeln gibt es auf dem Achterbahn-Klassiker „Wilde Maus“.

6.Volksfeste – Zwischen Zuckerwatte und Nervenkitzel

Einige Volksfeste der Region bieten ihren Gästen viel Fahrgefühl. Eine Premiere gibt’s zum Beispiel auf dem Bad Kreuznacher Jahrmarkt (15. bis 19. August, Pfingstwiese): Zum ersten mal dabei ist „Heidi – The Coaster“, ein sogenannter Boost Spinning Coaster im bayrischen Stil. Auf den Wirtshausstühlen der Vierer-Gondeln geht es auf einer Fahrstrecke von 430 Metern in 13 Meter Höhe um zahlreiche Kurven.

Auf dem Michelsmarkt in Andernach (26. bis 30. September, Innenstadt) gibt es keinen „Ring-Racer“, dafür aber den „Ring Renner“. Der ist als familienfreundliche Mini-Achterbahn zwar etwas langsamer unterwegs – sorgt aber immerhin nicht für enttäuschte Gesichter. Gleiches gilt auch für „Woody’s Silbermine“ auf dem Bartholomäusmarkt in Bad Ems (29. August bis 1. September): Die Achterbahn sorgt hier nicht zum ersten Mal für Familienspaß.