Sechs rheinland-pfälzische Parteien schicken Spitzenkandidaten in den nahenden Landtagswahlkampf. Wer sind sie eigentlich? Wie kamen sie auf ihre heutigen Positionen? Und wer hat welche Chancen bei der Wahl am 22. März 2026?

Der Countdown läuft: In weniger als acht Monaten wählen die Rheinland-Pfälzer einen neuen Landtag – und entscheiden darüber, wer in Mainz die Macht ausüben darf. Bekommt die regierende Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP erneut das Vertrauen? Oder wird eine neue Koalition die Geschicke des Landes bestimmen dürfen?

Neu und besonders ist, dass sowohl der amtierende Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) als auch sein CDU-Herausforderer Gordon Schnieder zum ersten Mal als Spitzenkandidaten bei einer Landtagswahl antreten und die Wahl gewinnen müssen. Schweitzer gegen Schnieder wird also das Duell um den Posten des Regierungschefs lauten. Wir stellen die beiden und die Spitzenkandidaten der anderen Parteien vor.

i Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD). Arne Dedert/dpa

Alexander Schweitzer (SPD): Seit Juli 2024 wird Rheinland-Pfalz wieder von einem Mann regiert. Vor einem Jahr übernahm Alexander Schweitzer die Regierungsgeschäfte von seiner Vorgängerin, der Triererin Malu Dreyer. Sie gab nach mehr als zehn Jahren ihr Amt als Ministerpräsidentin ab. Schweitzer galt schon lange als einer von Dreyers Kronprinzen. Weil der 2,06 Meter große Pfälzer in der Partei klar die Nase vorn hatte, führte an ihm am Ende kein Weg vorbei. Offiziell als Spitzenkandidat ist der Sozialdemokrat noch nicht nominiert, die Aufstellung gilt aber als reine Formsache.

Der Sohn eines Binnenschiffers ist seit seinem Amtsantritt viel im Bundesland unterwegs, um sich bekannt zu machen. Seine Hoffnung: bei der Landtagswahl von einem für Regierungschefs üblichen Amtsbonus profitieren. Die Anzahl der im Land gefahrenen Kilometer und wahrgenommenen Termine stellt der SPD-Politiker dabei gern zur Schau.

Auch wenn die SPD in Rheinland-Pfalz in Umfragen zurzeit klar hinter der Union liegt, zeigen sich Schweitzer und seine SPD zuversichtlich, die Wahl im nächsten Frühjahr erneut zu gewinnen. Schweitzer hat mehrfach betont, dass er die Arbeit in der Ampelkoalition gern fortsetzen würde, sein grüner Koalitionspartner war bei der Frage allerdings zurückhaltender. Um sich vom Chaos der Berliner Ampel abzusetzen, sprechen Regierungsmitglieder gern von der „guten Ampel“, die in Mainz regiert. Beim Landesklimaschutzgesetz sowie dem Landesjagdgesetz traten kürzlich die Konflikte im Bündnis allerdings offen zutage – für die Mainzer Ampel ungewöhnlich.

Die Opposition wirft Schweitzer, der seit Kurzem Vize-SPD-Bundeschef ist, vor, dass er im Land nach 35 Jahren SPD-Regierungszeit den Stillstand verwalte. In seiner Partei steht der 51-Jährige für einen wirtschaftsfreundlichen Kurs, als ehemaliger Arbeits- und Sozialminister will er das sozialdemokratische Aufstiegsversprechen neu beleben. Der Pfälzer gilt als Getreuer von SPD-Parteichef Lars Klingbeil. Der SPD-Politiker ist großer Fan des 1. FC Kaiserslautern und der Britpop-Band Oasis, außerdem ist Schweitzer Veganer. Mit seiner Ehefrau und den beiden Söhnen lebt er im pfälzischen Bad Bergzabern.

i CDU-Herausforderer Gordon Schnieder. Uwe Anspach/dpa

Gordon Schnieder (CDU): Gordon Schnieder soll das schaffen, woran etliche seiner Vorgängerinnen und Vorgänger gescheitert sind: Der Eifeler soll die rheinland-pfälzische CDU nach 35 Jahren von der harten Oppositionsbank in die Regierung, am besten in die Mainzer Staatskanzlei, führen. Der Druck ist immens, sagte doch schon das SPD-Urgestein Franz Müntefering: „Opposition ist Mist.“ Die CDU-Mitglieder wählten Schnieder bereits im vergangenen Herbst einstimmig zu ihrem Spitzenkandidaten – nach einer etwas eigenartigen Bekanntgabe der Partei kurz nach der Ankündigung Malu Dreyers, dass sie sich zurückziehen werde. Schnieder hat vor allem ein Manko: seine Bekanntheit. Auch wenn die CDU in Umfragen vor der Wahl wieder einmal führt – der 50-jährige Christdemokrat ist im Land noch weitgehend unbekannt.

Die Wahl Schnieders zum christdemokratischen Spitzenkandidaten war der nächste logische Schritt in der politischen Karriere des 50-Jährigen. Der Birresborner sitzt seit 2016 im Landtag, übernahm nach heftigen internen Querelen kurz vor Weihnachten 2022 den Fraktionsvorsitz von Christian Baldauf – manche sprechen bis heute von einem Putsch, andere von einem freundschaftlichen Gespräch, bei dem dem bis dato Fraktionsvorsitzenden Baldauf der Rückzug nahegelegt worden sei. Im vergangenen Herbst löste der gelernte Finanzwirt den Pfälzer dann auch als Parteivorsitzender ab. Beim damaligen Parteitag in Frankenthal nannte Schnieder die Regierungskoalition die „Stillstand-Ampel“. Er sprach davon, dass Schweitzer „als ein Ministerpräsident mit einer der kürzesten Amtszeiten“ in die Geschichte eingehen werde.

Schnieder kann im Landtag starke Reden halten, an schlechten Tagen fragen sich politische Beobachter jedoch, wer die Reden des Eifelers schreibt. In der Koalition wird Schnieders klare Kante gegen die AfD gelobt. In Berlin ist Schnieders älterem Bruder Patrick (57) das gelungen, was der CDU-Politiker in Mainz schaffen möchte: Patrick Schnieder trägt als Bundesverkehrsminister Regierungsverantwortung. Schnieder ist im Karneval, in der Kirche sowie als Vizepräsident des Landesmusikverbandes aktiv. Er hat drei Kinder, mit seiner Ehefrau und Familie lebt er in Birresborn (Landkreis Vulkaneifel).

i Klimaschutz- und Umweltministerin Katrin Eder (Grüne). Lando Hass/dpa

Katrin Eder (Grüne): Die Grünen gehen mit ihrer Klimaschutzministerin an der Spitze in den Wahlkampf. Die 48-Jährige hatte sich Anfang des Jahres unter drei Anwärterinnen auf die Spitzenkandidatur durchgesetzt. Auf dem Parteitag der Grünen im Mai erhielt Eder als Spitzenkandidatin ein starkes Ergebnis von knapp 95 Prozent der Stimmen. Wohl auch, weil sie am stärksten das Kernthema der Partei, den Klimaschutz, vertritt. Kritische Stimmen in der Partei fürchten allerdings, mit einem klaren Fokus auf dieses Thema bei der Wahl weniger punkten zu können als in der Vergangenheit.

Wie umstritten der Klimaschutz im aktuellen politischen Diskurs ist, zeigte jüngst Eders größtes Projekt: das Klimaschutzgesetz. Selten hatte die Mainzer Koalition intern und auch öffentlich so hart um ein Gesetz gerungen. Am Ende mussten die Grünen deutliche Abstriche im Vergleich zu ihren ursprünglichen Wunschvorstellungen machen. Auch beim zweiten großen Vorhaben aus Eders Haus – dem Landesjagdgesetz – musste die Ministerin Zugeständnisse machen. Bei beiden Themen lautete ihre Linie: lieber ein schwächeres Gesetz als kein Gesetz, was man durchaus als Kompromissfähigkeit werten kann.

Eder gilt als ungewöhnliche Politikerin. Mit ihren Stimmungen und unmissverständlichen Aussagen hält sie sich selten zurück. Die Authentizität ist ihr Markenzeichen. Bei politischen Gegnern eckt sie damit aber auch häufig an, gilt als Reizfigur. Bevor sie Ende 2021 Klimaschutzministerin in Rheinland-Pfalz wurde, war Eder zehn Jahre Verkehrsdezernentin der Landeshauptstadt. In Mainz ist ihre Politik bis heute hoch umstritten. Sie trat konsequent für eine Verkehrswende mit mehr Radverkehr ein und setzte auf wichtigen Mainzer Verkehrsachsen Tempo 30 durch.

Mit wem Eder und die Grünen nach der Wahl regieren würden, halten sie sich offen. Eine Fortsetzung der Ampel scheint theoretisch denkbar, aber weniger klar gewünscht als etwa von Ministerpräsident Schweitzer. Katrin Eder ist Mutter von Zwillingen und lebt mit ihrem Partner, dem Linken-Politiker Tupac Orellana, in Mainz

i AfD-Landes- und Fraktionschef Jan Bollinger. Lando Hass/dpa

Jan Bollinger (AfD): Jan Bollingers Weg an die Spitze der rheinland-pfälzischen AfD verlief nicht reibungslos. Vor zwei Jahren stürzte der 48-Jährige den damaligen Landeschef Michael Frisch zum ersten Mal vom Thron. Damals wurde Bollinger zum neuen Parteivorsitzenden der rheinland-pfälzischen AfD gewählt. Wenig später beerbte er Frisch nach einem monatelangen internen Machtkampf auch an der Spitze der Landtagsfraktion. Frisch kritisierte im Anschluss, dass Karrieredenken und materielle Interessen in der Partei mittlerweile im Vordergrund stünden – der Trierer verließ die AfD.

Bollinger hingegen ging als Sieger hervor und vereint inzwischen alle Spitzenpositionen innerhalb der Landes-AfD. Im Juni wählte ihn der Parteitag zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im März – nicht unumstritten. Bollinger erhielt 71 Prozent der Stimmen, musste sich gegen zwei Gegenkandidaten durchsetzen. Kritiker sagen, Bollinger sei nur eine Zwischenlösung an der Spitze, installiert und geduldet vom mächtigen Netzwerk des rheinland-pfälzischen Bundestagsabgeordneten Sebastian Münzenmaier.

Bollinger selbst meldet allerdings Regierungsansprüche an – sieht sich selbst als Ministerpräsidentenkandidat. Aktuellen Umfragen zufolge könnte die AfD ihr Ergebnis von 2021 mehr als verdoppeln. Koalitionsoptionen gibt es keine. Inhaltlich fokussiert sich Bollinger auf das Thema „illegale Massenzuwanderung“. Im Gutachten des Verfassungsschutzes zur Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem taucht er im Gegensatz zu vielen rheinland-pfälzischen Parteikollegen nur beiläufig auf. Der 48-Jährige sitzt seit 2016 im rheinland-pfälzischen Landtag. Bollinger ist studierter Volkswirt und lebt in Neuwied.

i Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP). Helmut Fricke. Helmut Fricke/dpa

Daniela Schmitt (FDP): Die Wirtschafts- und Verkehrsministerin sitzt seit 2021 in Mainz als Ressortchefin mit am Kabinettstisch. Bei der vergangenen Landtagswahl schaffte Schmitt mit der FDP mit 5,5 Prozent ganz knapp den Einzug in das Landesparlament. Dieses Ergebnis soll die 52-jährige Liberale im März 2026 wiederholen. Die Vorzeichen sind für die Freien Demokraten zurzeit alles andere als günstig: Nach dem Ampel-Aus in Berlin flog die FDP krachend aus dem Bundestag, ist dort nun in der außerparlamentarischen Opposition und erhält dadurch naturgemäß weniger Aufmerksamkeit.

In Rheinland-Pfalz gab es im Frühjahr gegen Schmitt Filzvorwürfe. Im FDP-Landesverband tobte in den vergangenen Monaten nach dem Parteiaustritt des langjährigen Vorsitzenden Volker Wissing (parteilos) ein harter Machtkampf. Schmitt stand einer innerparteilichen Gruppe um den heutigen FDP-Justizminister Philipp Fernis und ihrem Wirtschaftsstaatssekretär Andy Becht gegenüber. Sie wollten Schmitt als neue Parteichefin zunächst verhindern. Die Alzeyerin setzte sich am Ende durch. Die Parteimitglieder wählten sie Ende Juni mit 78 Prozent erneut zur Spitzenkandidatin – ein deutlich besseres Ergebnis als die 67,5 Prozent, die die Ministerin bei ihrer Wahl zur neuen Parteivorsitzenden erhalten hatte.

Kritiker werfen Schmitt vor, dass sie politisch blass sei, ein ranghohes Parteimitglied hatte unserer Zeitung vor ihrer Wahl gar gesagt: „Außer Fotos und Häppchen kommt nicht viel von der Ministerin.“ Auf der anderen Seite gab es bei den in der Koalition umstrittenen Landesgesetzen – dem Landesklimaschutzgesetz und dem Landesjagdgesetz – Nachbesserungen, für die sich auch Schmitt eingesetzt hatte. Schmitt lebt mit ihrem Ehemann im rheinhessischen Alzey, verbringt ihre Urlaube gern in Südeuropa und erkundet in ihrer Freizeit Rheinland-Pfalz mit dem Fahrrad.

i Freie-Wähler-Europaabgeordneter Joachim Streit (Freie Wähler). Christoph Gollnow/dpa

Joachim Streit (Freie Wähler): Nach wenigen Monaten als Abgeordneter im Europaparlament kündigte Joachim Streit schon wieder sein politisches Comeback in Mainz an. Der Streit bei den Freien Wählern im Mainzer Landtag war nicht mehr anders zu kitten. Er wolle das Projekt nicht scheitern lassen, kündigte er Ende vergangenen Jahres an. Im Juni war es dann soweit: Streit und der Landesvorstand verkündeten, dass der Eifeler erneut Spitzenkandidat der Freien für die Landtagswahl werden soll. Die offizielle Nominierung der Partei steht noch aus.

2021 war den Freien Wählern – ebenfalls mit Streit an der Spitze – erstmals der Einzug in den Landtag gelungen. Nur wieder ins Parlament zu kommen, reicht dem 60-Jährigen aber nicht. Streit hat sieben Prozent als Ziel ausgerufen. Er will in die Regierung. Das ist nur glaubhaft. Schließlich war Streit vergangenes Jahr von Mainz nach Brüssel gewechselt, weil er keine Lust mehr auf die Oppositionsbank hatte. Seine Kritiker machen ihn deshalb für das Chaos in der Fraktion verantwortlich. Ob die Freien Wähler aber noch die Schlagkraft haben und ob Streit nach seinen vielen Wechseln bei den Wählern noch die Glaubwürdigkeit besitzt: fraglich.

Streit jedenfalls versucht es acht Monate vor der Landtagswahl auffällig oft mit Populismus. Seine erste Forderung lautet, zwei Ministerien in der Landesregierung abzuschaffen. Bei der Frage, welche Ministerien das konkret sein sollen, hält er sich allerdings zurück. Streit fällt einfach gern auf, auch als Person – mit seiner markanten Lache, mit seinen Anzügen, seiner Frisur. Politisch begann Streit als Bürgermeister der Stadt Bitburg, arbeitete sich hoch zum Landrat und schließlich in den Landtag sowie ins Europaparlament. Der 60-Jährige ist seit zwei Jahren auch stellvertretender Bundesvorsitzender der Freien Wähler. Mit seiner Frau hat Streit drei Kinder. Der studierte Jurist lebt in Bitburg.