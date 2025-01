Digitales Gesundheitswesen Startschuss für die digitale Patientenakte 13.01.2025, 18:37 Uhr

i Die elektronische Patientenakte kommt: Ab dem 15. Januar wird sie in Modellregionen eingeführt, voraussichtlich ab Mitte Februar dann deutschlandweit - und somit auch in Rheinland-Pfalz. Rolf Vennenbernd. dpa

Ab dem 15. Januar wird die digitale Patientenakte eingeführt, zunächst in Modellregionen, ab Mitte Februar bundesweit und somit auch in Rheinland-Pfalz. Während viele Potenziale sehen, bleiben Fragen zu Datenschutz und Akzeptanz offen.

Rheinland-Pfalz. Die Digitalisierung hat längst Einzug in viele Lebensbereiche gehalten – und auch das Gesundheitswesen bleibt davon nicht unberührt. Mit der Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) am 15. Januar eröffnet sich ein neues Kapitel in der medizinischen Versorgung: Sie soll ein digitaler Speicher etwa für Befunde, Laborwerte und Angaben zu Medikamenten sein und Patientinnen und Patienten ein Leben lang ...

