Nelson Weiper könnte im Playoff-Rückspiel der Conference League erstmals in dieser Saison in der Mainzer Startelf stehen. Trainer Bo Henriksen vermeidet aber eine klare Aussage.

Mainz (dpa/lrs) – Trainer Bo Henriksen vom FSV Mainz 05 hat offen gelassen, ob Stürmer Nelson Weiper im Playoff-Rückspiel der Conference League gegen Rosenborg Trondheim in der Startelf stehen wird. «Ich will nicht sagen, wer spielt», sagte Henriksen vor dem Heimspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/SWR).

Weiper hatte wegen des Wirbels um eine Vertragsverlängerung im Hinspiel in Norwegen beim 1:2 der Mainzer noch im Kader gefehlt. Der deutsche U21-Nationalspieler wollte einer vorzeitigen Verlängerung seines Kontrakts nicht zustimmen. Inzwischen befinden sich Club und Spieler aber in «zielführenden Gesprächen», wie es vom Fußball-Bundesligisten hieß. Beim 0:1 gegen den 1. FC Köln zum Bundesliga-Auftakt stand Weiper wieder im Kader und kam auch zum Einsatz.

Der 20-Jährige könnte gegen Trondheim im Angriff Benedict Hollerbach ersetzen, der wegen einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel auf unbestimmte Zeit ausfällt. «Wir wissen nicht, wie lange das dauert», sagte Henriksen. Man müsse abwarten, wie sich die nächsten Wochen entwickeln, erklärte der 50-jährige Däne.