Saarbrücken/Kaiserslautern/Laumersheim (dpa/lrs) – Starkregen, Sturmböen und Gewitter: Ein Herbststurm hat am Morgen im Südwesten für Überschwemmungen und umgestürzte Bäume gesorgt. Im Saarland habe es am frühen Morgen 26 Einsätze wegen «Gefahrenstellen» gegeben, so die saarländische Polizei. Vor allem rund um Saarbrücken sowie in Saarlouis und Neunkirchen sei es zu abgeknickten Ästen und Aquaplaning gekommen.

Wegen Aquaplaning ist zudem auf der A6 bei Laumersheim im Landkreis Bad Dürkheim eine 25-jährige Autofahrerin mit der Leitplanke zusammengestoßen. Die Frau habe wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Auto verloren, teilte die Autobahnpolizei mit. Sie sei zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Durch den Unfall sei ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden.

Stürmische Böen bis zum Wochenende

Vereinzelte Überschwemmungen und umgestürzte Bäume gab es auch in der Westpfalz. Insgesamt fünf Einsätze sind bis zum Mittag gemeldet worden, unter anderem in Kusel und Zweibrücken, wie ein Sprecher der Polizei Kaiserslautern mitteilte. Verletzt worden sei niemand.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet im weiteren Tagesverlauf weiterhin starke bis stürmische Böen, Regen und Gewitter. Gebietsweise könne es zu Sturmböen kommen, bei Gewittern sind sogar orkanartige Böen möglich. Erst in der Nacht zum Freitag ist mit abnehmendem Wind zu rechnen. Jedoch könnte die Entwarnung nur von kurzer Dauer sein – am Freitag und am Samstag erwartet der DWD erneut starke bis stürmische Böen.