Starke Gewitter und Unwetter bringen Regen, Hagel und stürmische Böen in die beiden Bundesländer. Was der Deutsche Wetterdienst für die nächsten Tage erwartet.

Barweiler (dpa/lrs) – Nach einer stürmischen Nacht ziehen weiter starke Gewitter mit vereinzelten Unwettern über Rheinland-Pfalz und das Saarland. Am heutigen Freitag bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Örtlich kommt es zu Schauern und Gewittern mit Starkregen und Hagel. Auch einzelne Unwetter durch heftigen Starkregen sind nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen schwanken zwischen 20 und 25 Grad. Dabei weht ein mäßiger Wind aus Südwest, bei Gewittern sind stürmische Böen möglich.

In der Nacht zum Samstag bleibt es vielerorts bewölkt und zeitweise regnet es. Die Temperaturen gehen auf bis zu elf Grad zurück. Am Samstag zeigt sich der Himmel erneut häufig bewölkt, am Nachmittag kommt zeitweise Regen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 26 Grad. In der Nacht zum Sonntag ziehen die Niederschläge allmählich ab.

Am Sonntag wird das Wetter etwas freundlicher. Es ist heiter bis wolkig, nur vereinzelt sind noch Schauer möglich. Die Temperaturen steigen auf bis zu 27 Grad. In der Nacht zum Montag kommt erneut schauerartiger Regen auf.