Nach knapp sieben Jahren verlässt Beat Fehlmann das Landesorchester. Der Schweizer hat den Klangkörper geprägt. Wer tritt seine Nachfolge an?

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Landeskulturministerin Katharina Binz (Grüne) stellt am Donnerstag (12.30 Uhr) in Ludwigshafen die neue Leitung der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz vor. Der Schritt ist nötig, weil der bisherige Intendant Beat Fehlmann das größte Sinfonieorchester des Bundeslandes verlässt. Er übernimmt zum 1. September 2025 die Leitung der Musikakademie Liechtenstein in Vaduz.

Der 1974 in der Schweiz geborene Fehlmann hatte die Leitung 2018 übernommen. In seine Amtszeit fielen unter anderem das Galakonzert zum 100-jährigen Jubiläum des Landesorchesters sowie mehrere Preise für die Staatsphilharmonie und eine deutliche Steigerung der Abozahlen. Sein Vertrag in Ludwigshafen wäre 2028 ausgelaufen. Binz und Fehlmann stellen die Nachfolge nun gemeinsam bei einer Pressekonferenz vor.