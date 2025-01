Koblenzer Behörde ermittelt Spur der Chemnitzer Rechtsextremistin führt nach Mainz 20.01.2025, 00:00 Uhr

i Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ist im Justizzentrum in Koblenz ansässig. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Eine 23-jährige mutmaßliche Rechtsextremistin soll Pläne für einen Anschlag auf ein Kulturfestival in Chemnitz verfolgt haben. Die Behörden ziehen sie aus dem Verkehr. Was hat das Ganze mit Rheinland-Pfalz zu tun? Wir haben nachgefragt.

Die Spur einer 23-jährigen mutmaßlichen Rechtsextremistin, die möglicherweise Pläne für einen Anschlag auf das Festival zur Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz am vergangenen Wochenende hegte, führt nach Mainz. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt, laufen in Rheinland-Pfalz bereits seit März 2024 Ermittlungen gegen die Frau, die jetzt laut einem

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen