Vier Menschen - unter ihnen zwei Kinder - im Krankenhaus und ein Schaden von 100.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus in Buch. Ursache war eine defekte Spülmaschine.

Buch (dpa/lrs) – Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Buch (Rhein-Hunsrück-Kreis) sind vier Menschen ins Krankenhaus gebracht worden – unter ihnen zwei Kinder. Das gab die Koblenzer Polizei am Morgen bekannt. Gemeldet worden sei der Brand in einer Küche am Donnerstagabend von der 28-jährigen Bewohnerin der betroffenen Wohnung, so ein Sprecher der Polizei Simmern.

Die 28-Jährige, ihre beiden Töchter im Alter von zwei und vier Jahren sowie eine weitere 56-jährige Bewohnerin des Hauses seien wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gefahren worden. Nach rund drei Stunden habe die Feuerwehr ihren Einsatz beenden können.

Sachschaden liegt bei ungefähr 100.000 Euro

Infolge der Rauchentwicklung und des eingesetzten Löschwassers sei das gesamte Mehrfamilienhaus mit insgesamt elf gemeldeten Menschen vorläufig nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden liegt nach den Angaben der Polizei in Koblenz bei schätzungsweise 100.000 Euro. Auslöser des Brandes sei ein Defekt an der Spülmaschine 28-Jährigen gewesen.