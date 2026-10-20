Für die Bildungsministerin hat die frühkindliche Bildung eine hohe Priorität. Dazu gehört auch die Sprachförderung.

Mainz (dpa/lrs) – Rheinland-Pfalz plant landesweit Sprachstandserhebungen bei Kindern bereits im Kita-Alter. Auf diesem Weg sollen die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder passgenauer gefördert werden. Derzeit wird mit dem Projekt «Sprache im Alltag beobachten» ein einheitliches Verfahren entwickelt.

Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig (CDU) besucht heute die Evangelische Maria-Magdalena Kindertagesstätte in Mainz, um sich einen Eindruck von den Planungen zu verschaffen. Die Mainzer Kita ist eine der mehr als 100 Kitas in Rheinland-Pfalz, mit denen gemeinsam das einheitliche Verfahren zur Sprachstandserhebung entwickelt wird.