Der geplante Abgang der WHU – Otto Beisheim School of Management aus Vallendar bewegt die Region. Doch wie kam die private Wirtschaftshochschule eigentlich hierhin – und wer war Otto Beisheim? Unsere Zeitung hat sich näher mit der WHU befasst.
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Die WHU sorgte in den vergangenen Tagen für Gesprächsstoff: Nach mehr als 40 Jahren wird die private Hochschule ihren Heimatsitz in Vallendar aufgeben – bis 2034 wird der Betrieb hier komplett eingestellt. Zukünftig will sich die Institution auf ihren Standort in Düsseldorf konzentrieren und dort den Campus weiter ausbauen.