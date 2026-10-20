Hochschule verlässt Vallendar
Otto Beisheims Erbe: Was ist eigentlich die WHU?
Nach vier Jahren im Stadtteil Koblenz-Karthause zog die WHU im Jahr 1988 nach Vallendar. Nun ist das Aus für den Standort in Sic
Nach vier Jahren im Stadtteil Koblenz-Karthause zog die WHU im Jahr 1988 nach Vallendar. Nun ist das Aus für den Standort in Sicht: Bis 2034 will die WHU ihren Sitz nach Düsseldorf verlegen (Archivbild).
Ingo Beller

Der geplante Abgang der WHU – Otto Beisheim School of Management aus Vallendar bewegt die Region. Doch wie kam die private Wirtschaftshochschule eigentlich hierhin – und wer war Otto Beisheim? Unsere Zeitung hat sich näher mit der WHU befasst.

Lesezeit 4 Minuten
Die WHU sorgte in den vergangenen Tagen für Gesprächsstoff: Nach mehr als 40 Jahren wird die private Hochschule ihren Heimatsitz in Vallendar aufgeben – bis 2034 wird der Betrieb hier komplett eingestellt. Zukünftig will sich die Institution auf ihren Standort in Düsseldorf konzentrieren und dort den Campus weiter ausbauen.
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