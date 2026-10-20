Platz 16 für die Koblenzer Altstadt: Das hat kürzlich eine Auswertung von Google-Anfragen ergeben, die ein Ferienhausportal veröffentlicht hat. Gesucht waren die attraktivsten Altstädte Deutschlands. Wie ordnet ein Touristiker das Ranking ein?
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Deutschlands beliebteste Altstadt liegt in Heidelberg – zumindest hat eine aktuelle Datenauswertung ergeben, dass die Begriffskombination „Heidelberg Altstadt“ am häufigsten bei Google eingegeben wird. Auf Platz 16 folgt in dem Ranking, das vom Portal „