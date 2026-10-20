Touristiker ordnet Ranking ein
Top-Platz für Altstadt: Was Touristen an Koblenz lieben
An der Kreuzung der Vier Türme geht der Blick von Einheimischen und Besuchern gern nach oben gen Himmel. Die Koblenzer Altstadt
An der Kreuzung der Vier Türme geht der Blick von Einheimischen und Besuchern gern nach oben gen Himmel. Die Koblenzer Altstadt ist „hochattraktiv“, wie Jan Moryson von der Koblenz-Touristik sagt. Aber bei der Weiterentwicklung gibt es durchaus noch Hausaufgaben zu erledigen.
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Platz 16 für die Koblenzer Altstadt: Das hat kürzlich eine Auswertung von Google-Anfragen ergeben, die ein Ferienhausportal veröffentlicht hat. Gesucht waren die attraktivsten Altstädte Deutschlands. Wie ordnet ein Touristiker das Ranking ein?

Lesezeit 2 Minuten
Deutschlands beliebteste Altstadt liegt in Heidelberg – zumindest hat eine aktuelle Datenauswertung ergeben, dass die Begriffskombination „Heidelberg Altstadt“ am häufigsten bei Google eingegeben wird. Auf Platz 16 folgt in dem Ranking, das vom Portal „
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