Touristiker ordnet Ranking ein Top-Platz für Altstadt: Was Touristen an Koblenz lieben Tim Kosmetschke 20.10.2026, 08:00 Uhr

i An der Kreuzung der Vier Türme geht der Blick von Einheimischen und Besuchern gern nach oben gen Himmel. Die Koblenzer Altstadt ist „hochattraktiv“, wie Jan Moryson von der Koblenz-Touristik sagt. Aber bei der Weiterentwicklung gibt es durchaus noch Hausaufgaben zu erledigen. heiwa - stock.adobe.com

Platz 16 für die Koblenzer Altstadt: Das hat kürzlich eine Auswertung von Google-Anfragen ergeben, die ein Ferienhausportal veröffentlicht hat. Gesucht waren die attraktivsten Altstädte Deutschlands. Wie ordnet ein Touristiker das Ranking ein?

Deutschlands beliebteste Altstadt liegt in Heidelberg – zumindest hat eine aktuelle Datenauswertung ergeben, dass die Begriffskombination „Heidelberg Altstadt“ am häufigsten bei Google eingegeben wird. Auf Platz 16 folgt in dem Ranking, das vom Portal „







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