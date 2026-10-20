Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 35-jährigen Koblenzer – „wegen des Anfangsverdachts der gefährdenden Verbreitung personenbezogener Daten“. Laut Medienberichten könnte er Teil eines rechten „Doxing“-Netzwerks sein. Die Details.
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Ein besonders perfides Mittel der rüden Auseinandersetzung im Meinungskampf im Internet ist „Doxing“. Der Begriff bezeichnet das Sammeln und Veröffentlichen personenbezogener Daten politischer oder sonstiger Gegner – meist angewandt, um diese einzuschüchtern oder massenhaft zu belästigen.