Ermittlungsverfahren läuft
Rechtes „Doxing“-Netzwerk? Spur führt nach Koblenz
Unter „Doxing“ versteht man eine bestimmte Form von Cybermobbing, bei der persönliche Informationen über Personen gesammelt und
Unter „Doxing“ versteht man eine bestimmte Form von Cybermobbing, bei der persönliche Informationen über Personen gesammelt und verbreitet werden – oft als Mittel der Einschüchterung. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt nun gegen einen Koblenzer, dem die „gefährdende Verbreitung personenbezogener Daten“ vorgeworfen wird. Ist er Teil eines rechten Netzwerks (Symbolfoto)?
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Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 35-jährigen Koblenzer – „wegen des Anfangsverdachts der gefährdenden Verbreitung personenbezogener Daten“. Laut Medienberichten könnte er Teil eines rechten „Doxing“-Netzwerks sein. Die Details.

Lesezeit 3 Minuten
Ein besonders perfides Mittel der rüden Auseinandersetzung im Meinungskampf im Internet ist „Doxing“. Der Begriff bezeichnet das Sammeln und Veröffentlichen personenbezogener Daten politischer oder sonstiger Gegner – meist angewandt, um diese einzuschüchtern oder massenhaft zu belästigen.
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