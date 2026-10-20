Ermittlungsverfahren läuft Rechtes „Doxing“-Netzwerk? Spur führt nach Koblenz Tim Kosmetschke 20.10.2026, 12:00 Uhr

i Unter „Doxing“ versteht man eine bestimmte Form von Cybermobbing, bei der persönliche Informationen über Personen gesammelt und verbreitet werden – oft als Mittel der Einschüchterung. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt nun gegen einen Koblenzer, dem die „gefährdende Verbreitung personenbezogener Daten“ vorgeworfen wird. Ist er Teil eines rechten Netzwerks (Symbolfoto)? monticellllo - stock.adobe.com

Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 35-jährigen Koblenzer – „wegen des Anfangsverdachts der gefährdenden Verbreitung personenbezogener Daten“. Laut Medienberichten könnte er Teil eines rechten „Doxing“-Netzwerks sein. Die Details.

Ein besonders perfides Mittel der rüden Auseinandersetzung im Meinungskampf im Internet ist „Doxing“. Der Begriff bezeichnet das Sammeln und Veröffentlichen personenbezogener Daten politischer oder sonstiger Gegner – meist angewandt, um diese einzuschüchtern oder massenhaft zu belästigen.







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