Mainz (dpa/lrs) – Auf der Autobahn A643 in Fahrtrichtung Dreieck Mainz hat sich in der Nacht ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Die Fahrbahn und die Abfahrt in Richtung Dreieck Mainz waren für mehrere Stunden komplett gesperrt. Am frühen Morgen war zunächst nur die linke Spur wieder befahrbar, wie die Polizei mitteilte.

Ein Auto kam offenbar infolge überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Aufpralldämpfer sowie die angrenzende Schutzplanke. Beide Menschen im Auto wurden den Angaben nach leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Beim Unfall traten verschiedene Betriebsstoffe aus dem Auto aus. Das sei der Hauptgrund für die Sperrung der Autobahn gewesen. Bis die Strecke wieder komplett freigegeben ist, wird es laut Polizei mindestens bis 08.00 Uhr dauern.